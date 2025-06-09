長和賣碼頭｜李家超：一個人獲家人支持做事後　回家破壞不合邏輯

長和計劃出售巴拿馬運河在內的碼頭業務，引起港澳辦和中聯辦接連轉發批評文章。行政長官李家超再開腔回應表示，商業交易和確保國家利益兩者無矛盾，以一個家庭作比喻，舉例一個人獲家人支持做自己想做的事，卻回家破壞所有傢俱是不合邏輯。



巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

行政長官李家超。（鄭子峰攝）

李家超：確保國家利益與追求商業利益無矛盾

李家超接受《南華早報》訪問時表示，本港大多數生意人都知道如何放大自身利益之餘，將國家利益最大化，形容在香港做生意有很大自由，但有些事是不容侵犯。他說，確保國家利益與追求商業利益兩者無矛盾或互相排斥，因為傷害整體的大環境，自己的生意也會受損。

行政長官李家超。（鄭子峰攝）

比喻一個人獲家人支持做事 回家搞破壞是不合邏輯

李家超以用家庭作比喻，如果一個人獲家人支持做想做的事或職業，不會回家破壞所有傢俱，傷害家庭利益是不符合邏輯。