長和賣碼頭｜貝萊德及MSC等買家財團代表　據報與內地市監局會面

長和（0001）在3月初時宣布，向貝萊德及和意大利富商Diego Aponte旗下歐洲航運公司MSC組成的財團出售海外碼頭業務80%權益，其後內地監管部門指出會依法審查有關交易。據英國傳媒報道，貝萊德及MSC代表據報最近幾星期，與市監總局進行面對面會談。



報道又引述知情人士指出，MSC與貝萊德仍就最終交易結構的潛在修改與長和商討，希望能令內地監管層與美國特朗普政府滿意。

傳長和正尋求Plan B

另外，據指由於出售前景黯淡，長和正尋求「Plan B」，包括探索分開出售其在大中華區剩餘的10個港口的部分或全部，但考慮仍尚處於初期階段。報道指，國企是中國港口的潛在買家。不過長和發言人稱，目前沒考慮任何此類出售，傳言並非真實。

知情人士透露，長和也可能選擇推遲出售巴拿馬港口。

2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

3月初時宣布擬出售海外港口業務權益

長和在今年3月初時宣布，擬向買家財團出售和記港口80%權益，當中包括位於巴拿馬運河兩端的港口碼頭業務，作價142億美元，另將從和記港口收回50億美元貸款。其後內地監管部門指出要依法進行審查，以及交易各方不得採取任何方式規避圾壟斷審查。

在上月22日舉行的股東會上，長和聯席董事總經理黎啟明指出，MSC一直是交易的主要投資者，又指出交易實在是需要經過很多的審查，而我們長和一定會全力配合，在未獲得批准之前，我們絕對不會實施集中」。他亦表示公司在5月12日已發聲明強調「絕對絕對不會做不合法、不合規嘅事」。