舊區重建｜「轉移地積比」初步傾向不限油麻地旺角　今年內公布

油麻地和旺角2023年推行「地積比率轉移先導計劃」，容許發展商申請在同一分區計劃大綱圖內，將一個地盤的地積比轉移到適合更高密度發展的另一地盤，地積比最多增三成，促進市區重建。



試行兩年，發展局今日（11日）表示，初步傾向擴展「地積比率轉移計劃」至油麻地、旺角以外的舊區，正分析擴闊地區範圍，今年內公布初步建議。



九龍中立法會議員楊永杰（黃浩謙攝）

「轉移地積比」初步傾向不限油麻地旺角

地積比率轉移，即容許發展商將「輸出地盤」未用盡的地積比率，轉移至同一分區計劃大綱圖內的「接收地盤」，增加重建誘因。A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰今日（11日）書面質詢政府，會否容許發展商將位於油旺以外的舊區小型重建地盤，所未用盡的地積比率，轉移至同區或跨區的大型重建地盤使用。

發展局局長甯漢豪書面答覆指，初步傾向將地積比率轉移擴展至油旺兩區以外的舊區，讓更多重建項目受惠，正就擴闊地區範圍進行分析，詳情會在今年內公布的初步建議交代。

甯漢豪今日（19日）向立法會交代北都收地進展（廖雁雄攝）

須處理跨區地價差異 考慮要求提供公共空間

甯漢豪表示，跨區地積比率轉移方面，要處理地價差異，視乎能否合理反映「輸出地盤」未用盡的地積比率價值，操作要簡單易行。她又指，會一併考慮應否規定「輸出地盤」需提供公共休憩空間及／或政府、社區及機構設施。