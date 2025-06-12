李家超歡迎全球車企來港　盼開拓新能源汽車產業「黃金賽道」

行政長官李家超今日（12日）出席國際汽車及供應鏈博覽會（車博會）開幕禮致辭時說，會繼續發揮一國兩制優勢，推動汽車產業高質量發展，歡迎全球汽車企業來港投資，開拓綠色智慧出行。他說，香港將鞏固資本市場、堅定發展創新科技加速經濟轉型，並發展新能源推動可持續發展。



行政長官李家超在車博會開幕儀式致辭。（吳焜曜攝）

李家超說，由綠色轉型重塑產業生態，到人工智能重構駕駛基因，以及物聯網重織供應鏈經緯，全球新能源汽車、智能駕駛等技術發展一日千里。他強調，目前中國已成爲全球最大的新能源汽車生產和消費市場，國家積極推動汽車產業綠色化、智能化、高端化，形容是「彎道超車」，即超越競爭對手。

李家超：地緣政治變幻莫測 支持自由貿易多邊主義

李家超重申，全球地緣政治變幻莫測、保護主義破壞國際經貿秩序，香港一直支持自由貿易和多邊主義。他相信數字經濟的發展將重繪新質生產力藍圖，創新能量的奔流將衝破貿易壁壘的圍牆，科技變革的速度將超越紛爭博弈的周期。

李家超又指，「一國兩制」下香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國際金融、航運及貿易中心，也是全球最自由的經濟體，在國際貿易及商業法規等領域排名全球第一。

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三方面發揮港優勢 鞏固資本發展創科

李家超提出三方面發揮香港優勢，為企業開拓新能源汽車產業的「黃金賽道」。

第一，鞏固資本市場，擎動產業遠征。李家超說，本港證券市場蓬勃，與內地市場互聯互通，上月平均每天成交額逾2100億港元。他説，上月已啓動新公司遷冊機制，在海外成立的公司可以用更方便及節省成本的方式，在港設立國際總部。他又強調，香港有國際化資本市場和專業服務，為內地新能源車企提供融資及海外推廣服務，也有助外企打入內地市場，全力支持國家推動產業鏈、供應鏈國際合作和高效物流體系。

第二，政府將堅定發展創科，賦能未來產業。李家超指，香港積極發展新質生產力，推進新型工業化，加速經濟轉型。他説，香港擁有5所全球百強大學，匯聚科研專家和國際研發團隊，結合粵港澳大灣區城市的創新和高端製造業實力，為汽車產業和創新企業提供全方位支援。

中聯辦副主任尹宗華、外交部駐港特派員崔建春、政制及內地事務局局長曾國衛，及創新科技及工業局局長孫東等亦有出席開幕儀式。（吳焜曜攝）

香港每10輛新車有7輛是電動車 李家超：增速處於世界前列

過去兩年，政府引進新能源、智能駕駛、人工智能相關重點企業落戶香港，李家超形容可以與汽車企業發揮聯乘效應，為新質生產力注入動能。

第三，香港將領航綠色產業，推動可持續發展。李家超指，香港目標以2050年前實現碳中和，綠色運輸相當重要。他說，政府將全力推動新能源汽車產業發展，5年前香港電動車數量為1萬4千輛，大增8倍到去年底的11萬輛。換言之，目前香港每10輛新登記私家車中，有7輛是電動車，李家超形容增速處於世界前列。

李家超說，政府會多管齊下發展新能源運輸，包括資助業界電動化、支援私營機構安裝告訴充電設施，以完善充電網路到可滿足16萬輛電動車的需求。

除行政長官李家超，中聯辦副主任尹宗華、外交部駐港特派員崔建春、政制及內地事務局局長曾國衛，及創新科技及工業局局長孫東等亦有出席開幕儀式。

容祖兒開幕前到車博會繞場一周（吳焜曜攝）

車博會一連四日在亞博館舉行。（吳焜曜攝）

車博會今日起至周日在亞博館舉行，展示不同汽車品牌及科技創新成果。參展商包括上汽、一汽、東風、廣汽、吉利、比亞迪、小鵬等汽車品牌，亦有相關供應鏈及科技企業，如寧德時代、地平綫、Momenta等參展，展出智能座艙、汽車芯片等最新產品和技術。

期間會舉辦多場論壇和新車發佈會，設有全球汽車、供應鏈、低空經濟、香港創新科技、內地創新科技、文化活動、香港館七個展區。