港府將舉辦抗戰勝利80周年紀念活動　李家超：提升全社會愛國精神

行政長官李家超今日（12日）出席中國抗戰勝利80周年國際學術研討會時表示，爲了紀念抗戰勝利80周年，本港將舉辦一連串活動，提升全社會的愛國精神。



李家超出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年國際學術研討會。（政府新聞處）

李家超今早在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年國際學術研討會上致辭。他說，研討會在香港舉辦意義重大，提醒了市民香港在抗日戰爭和反法西斯戰爭中的重要角色。

李家超感謝中國社會科學院、中國歷史研究院院長高翔率團到港，一同銘記歷史、緬懷先烈。他又説，香港作爲自由港已有兩百年歷史，並擔當中外交通樞紐，抗戰時，香港衆志成城，成爲向祖國和盟軍運送物資的重要渠道和交通動脈。

李家超（左五）、中國社會科學院院長、中國歷史研究院院長高翔博士（右五）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗（左四）、華潤集團董事長王祥明（右四）、紫荊文化集團董事長許正中（右三）、香港中國學術研究院院長黃平教授（右一），以及其他嘉賓在研討會上合照。（政府新聞處）

李家超：高度警惕美化侵略主義和分裂國家言論

李家超說，必須銘記先烈為中華民族以致世界和平的犧牲和不屈不饒的精神，時刻牢記今天國家和諧穩定、繁榮昌盛得來不易，高度警惕任何美化侵略主義和分裂國家的思想言論。

李家超在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年國際學術研討會致辭。（政府新聞處直播截圖）

將舉辦一連串活動紀念 提升全社會愛國精神

李家超表示，爲了紀念抗戰勝利80周年，香港將舉辦一連串活動，以提升全社會的愛國精神， 「愛國主義教育工作小組」正統籌特區政府各政策局及部門開展籌備工作，包括官方紀念儀式、多個大型主題展覽、抗戰電影放映會等活動，並有優化具抗戰歷史意義的旅游配套。

特區政府在去年4月8日宣布成立「愛國主義教育工作小組」，以協調特區政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。小組隸屬政務司司長陳國基領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」，由全國大大常委、立法會議員李慧琼擔任組長。