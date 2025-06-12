港府將舉辦抗戰勝利80周年紀念活動 李家超：提升全社會愛國精神
撰文：吳焜曜
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行政長官李家超今日（12日）出席中國抗戰勝利80周年國際學術研討會時表示，爲了紀念抗戰勝利80周年，本港將舉辦一連串活動，提升全社會的愛國精神。
李家超今早在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年國際學術研討會上致辭。他說，研討會在香港舉辦意義重大，提醒了市民香港在抗日戰爭和反法西斯戰爭中的重要角色。
李家超感謝中國社會科學院、中國歷史研究院院長高翔率團到港，一同銘記歷史、緬懷先烈。他又説，香港作爲自由港已有兩百年歷史，並擔當中外交通樞紐，抗戰時，香港衆志成城，成爲向祖國和盟軍運送物資的重要渠道和交通動脈。
李家超：高度警惕美化侵略主義和分裂國家言論
李家超說，必須銘記先烈為中華民族以致世界和平的犧牲和不屈不饒的精神，時刻牢記今天國家和諧穩定、繁榮昌盛得來不易，高度警惕任何美化侵略主義和分裂國家的思想言論。
將舉辦一連串活動紀念 提升全社會愛國精神
李家超表示，爲了紀念抗戰勝利80周年，香港將舉辦一連串活動，以提升全社會的愛國精神， 「愛國主義教育工作小組」正統籌特區政府各政策局及部門開展籌備工作，包括官方紀念儀式、多個大型主題展覽、抗戰電影放映會等活動，並有優化具抗戰歷史意義的旅游配套。
特區政府在去年4月8日宣布成立「愛國主義教育工作小組」，以協調特區政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。小組隸屬政務司司長陳國基領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」，由全國大大常委、立法會議員李慧琼擔任組長。