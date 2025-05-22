李家超：將舉辦抗戰勝利80周年活動　提醒社會珍視得來不易的和平

「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」今日（22日）在會展開幕，行政長官李家超致辭時表示今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，政府將舉辦不同類型的紀念活動，以中華文化藝術軟實力，向觀眾呈現家國情懷的要義，提醒社會珍視得來不易的和平。



「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」今日（22日）在會展開幕，出席的包括行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄。（洪戩昊攝）

展覽由廣東省文化和旅遊廳、文化體育及旅遊局、廣東省文聯、紫荊文化集團聯合主辦，出席開幕禮的包括李家超及中聯辦主任鄭雁雄。

李家超表示，今次展覽將展出過百經典畫作，有很多經典作品以救國為主題，形容這些作品讓香港市民加深對抗戰歷史的認識，提升各界家國情懷。他說在國家「十四五」規劃下，香港正發展成為中外文化藝術交流中心，透過「一國兩制」及香港「內聯外通」的優勢，傳承中華文明底蘊、匯聚世界文化精粹，讓中國藝術的壯闊山河，通過香港藝壇走向國際舞台。

「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」今日（22日）在會展開幕，出席的包括行政長官李家超。（洪戩昊攝）

李家超對藝術界提出三點期許：第一，以文脈為舟，深化粵港藝壇共融。特區政府將繼續與大灣區城市攜手合作，展現同根同源的人文姿彩和文藝內涵，推廣嶺南文化特色，共建人文灣區。

第二，以創新為筆，拓寬藝術對話視野，相信業界將繼續透過科技賦能，善用創新手法和藝術科技，推動跨界融合，為傳統和新興藝術提供生動載體，以「數字化」、「沉浸式」等方式走向海內外觀眾，吸引全球年輕世代互鑑共賞中國藝術的文化溫度。

第三，以民心為橋，厚植文化認同根基。他指出，偉大抗戰精神，是中國人民彌足珍貴的精神財富，將永遠激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥。他說今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，特區政府將舉辦不同類型的紀念活動，以中華文化藝術軟實力，向觀眾呈現家國情懷的要義，提醒社會珍視得來不易的和平。