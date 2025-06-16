陳茂波許正宇明赴上海陸家嘴論壇 羅淑佩同日訪滬啟動西九文化周
撰文：吳焜曜
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財政司司長陳茂波與財經事務及庫務局局長許正宇明日（16日）將啓程前往上海，出席2025「陸家嘴論壇」開幕式暨全體大會及見證香港與上海市簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》。文化體育及旅遊局局長羅淑佩明天亦會到上海，出席「2025上海西九文化周」開幕式及晚宴。
陳茂波在上海期間還會出席由北京宏觀經濟和金融政策研究智庫「中國金融四十人論壇」舉辦的國際交流晚餐會，與中央相關部委及上海官員、各地經濟及金融領袖會面，討論加強合作與交流。許正宇將參與這些行程。
羅淑佩則會參觀上海的旅遊及文化設施，並與相關官員會面。
三名官員均將於後日（18日）返港。陳茂波離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任司長。許正宇離港期間，財經事務及庫務局副局長陳浩濂將署任局長。羅淑佩離港期間，文化體育及旅遊局副局長劉震將署任局長。
運輸及物流局局長陳美寶今日亦啟程訪問上海，推廣香港海運服務。她將於明日返港。
陸家嘴論壇由上海市人民政府、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會聯合舉辦，自2008年起每年舉辦一次，是金融領域的國際性論壇。
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