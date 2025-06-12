陳茂波：香港為國際金融中心　是全球基建項目融資理想地

財政司司長陳茂波今（12日）出席「公路及鐵路國際會議」時指，香港是亞洲領先的債券市場及國際金融中心，為各地的基建項目提供有力融資方案，是全球基建項目融資的理想地點。



陳茂波表示，香港作為國際金融中心，有完善融資選擇，是世界各地基建項目融資的理想地點。（資料圖片）

由路政署及香港公路學會主辦的「公路及鐵路國際會議」，今起一連兩日在香港會議展覽中心舉行，超過30名來自本港、内地、英美等國際公路與鐵路領域的專家參加。財政司司長陳茂波出席指，有賴良好的工程知識及精準規劃，本港在運輸基建得以發展。

陳茂波又表示，本港正致力發展智慧和綠色運輸系統，大力投資人工智能、生物科技等領域，不少有關運輸的企業，例如電動車、自動駕駛等企業亦落戶香港，反映本港在引進重點企業有良好進展。

他續指，香港正在開拓創新金融模式，為基建釋放資金，而作為亞洲領先的債券市場及國際金融中心，香港為各地的基建項目提供有力融資方案，目前香港已發行兩筆合共8億美元的這類貸款，支持在中東、亞太及拉丁美洲逾50個項目。對於一些在基建資金緊張和需求龐大的地區，香港提供了切實可行的途徑，令一些重要的交通項目得以提速落實。