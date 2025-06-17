研「高級公務員責任制」可罰凍薪　李家超：盼發揮公務員質素效率

行政長官李家超上任將三年，透露正研究「高級公務員責任制」，可罰凍薪。李家超今日（17日）被問到新制度與政治任命高官問責制有何分別，他說新制度與高官問責制融合，希望增加高級官員對管理自己部門的領導責任，發揮公務員的質素和效率，已委派政務司司長陳國基研究。



6月17日，行政長官李家超出席行會前見記者，談及高官責任制的細節。（楊凱力攝）

委派陳國基研究「高級公務員責任制」

李家超出席行政會議前見記者，被問到「高級公務員責任制」的具體細節，以及與政治任命高官問責制，有什麼相同之處與差異。

他指，公務員有一套管理守則，而政治任命官員問責制是另外一套制度，他希望新制度增加高級官員對管理自己部門的重複、廣泛問題的領導責任，所以委派了政務司司長陳國基去研究。他希望兩個制度融合，加強整體治理水平。

未正面回應懲處凍薪是否違反公務員系統恆常做法

新制度會研究不同懲處方法處理表現不理想的高級公務員，例如考慮停止加薪。李家超被問到會否違反公務員系統的恆常做法時，他沒有正面回應。

6月17日，行政長官李家超出席行會前見記者，談及高官責任制的細節。（楊凱力攝）

李家超冀公務員發揮質素

不過，李家超引述國際競爭力報告說，港府效率居世界第二，反映了公務員的質素和效率。

如果加強領導角色，會更能將公務員受世界認可的質素、效率發揮出來。 行政長官李家超

他續指，希望建立一個以結果為目標的制度，讓執行政策的公務員、負責領導的高級公務員以及管治團隊，將所有政策落實到位，令市民受惠、生活得更好。

至於制度的細節，李家超說有最終考慮和計劃後會公布，過程中會聽不同持份者的意見。