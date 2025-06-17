國安法五周年｜國安處平均每年拘捕66人　李家超：趨勢有向下跡象

行政長官李家超今天（17日）出席行政會議前見記者，宣布港澳辦主任夏寶龍將於本月18日至22日來港，出席周六（21日）舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」，以及調研考察香港社會、經濟最新情況。他感謝夏寶龍對香港的支持，特區政府熱烈歡迎夏寶龍來港。



李家超說國安法實施5周年只針對極少數危害國安的人，警方國安處每年平均拘捕66名涉違反國安罪行的人，佔整體被捕人0.2%，相信趨勢有向下跡象，隨加強教育及宣傳，會向好發展。



6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

夏寶龍明天起訪港五天 將接觸不同人士聽意見

李家超出席行政會議前見記者時公布夏寶龍來港。他說感到鼓舞、並熱切期待，特區會支持及配合確保一切行程順利。對於考察調研細節，特區政府會與港澳辦溝通。

被問到夏寶龍來港，政府有什麼安排，有傳考察北都發展以及與八間大學代表見面，是有什麼原因，李家超回應說再次熱烈歡迎夏寶龍參加國安法五周年論壇，感謝他對香港的支持和關心。他指，夏寶龍很熟悉香港情況，兩次來港調研考察，就香港實際情況接觸不同人士、去了不同地方。

他指，夏寶龍關注香港經濟、社會發展，相信他會利用其他時間，和不同人士接觸聽意見。他稱，知道大家關心夏寶龍活動細節，港府會和港澳辦密切溝通，適時公佈。李家超說，夏寶龍重視北都，2023年就有看北都整體發展；今年則去了河套考察，希望大家多方面熱烈歡迎和配合夏寶龍來港調研。夏寶龍重視國安法實施情況，重視安全和發展，相信他今次來港會考察這兩方面。

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

擬推高級公務員責任制可罰凍薪 李家超望公務員發揮質素

李家超日前表示正審視建立「高層政府官員責任制」，加強政府部門主管和高級公務員的領導作用，提升政府治理水平，初步計劃可罰凍薪。被問到「高級公務員責任制」的具體內容，履職不理想則不加人工，會否違反公務員系統的恆常做法，該制度和政治任命高官問責制有什麼相同和不同的地方。

李家超說，公務員有一套管理守則，政治任命官員問責制是另外一套制度，希望增加高級官員對管理部門的重複、廣泛問題的領導責任，已委派政務司司長陳國基領導研究。他希望，「高層政府官員責任制」與政治任命官員問責制融合加強整體治理水平。

他指，國際競爭力報告肯定港府效率全球第二，只要加強領導角色，會更能將公務員質素、效率發揮出來。希望可以將所有政策落實到位，令市民受惠，有最後計劃會公佈，過程中會聽意見。

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

《逆統戰》被指犯國安法 李家超：以手遊掩護分裂國家

對於台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》被香港警方國安處指宣揚分裂國家的主張，觸犯港區國安法，李家超表示它以手機遊戲作為掩護，鼓吹港獨、台獨，意圖分裂國家，強調根據中華人民共和國憲法所有市民有責任維護國安，中國市民有憲制責任維護國安，「對於所有觸犯國安的行為都會嚴厲執法。」

李家超重申三點警告，任何人在網上分享或推薦《逆統戰：烽火》都屬犯法；下載該手機遊戲的人可能被視為有煽動意圖，可能觸犯法律；任何人士提供任何財政支援給該手機遊戲開發商，或觸犯分裂國家或煽動罪。

李家超表示，香港警方每年拘捕約3萬人，涉國安相關罪行被捕的人有332人，即每年僅66人因國安法而被捕，佔0.2%，他強調國安相關法律只針對小部分人士。「香港在全世界最安全的城市排名中排第六，政府將繼續確保安全，聚焦發展經濟和民生。」

印度航空AI 315航班於2025年6月16日從香港起飛後，最終折返香港（flightradar24網站截圖）

印航客機疑技術問題折返香港 李家超：會注意調查和發展

外電報道，印度航空一班從香港赴新德里波音787客機疑有技術問題，在高空飛行途中折返香港。

李家超重提早前印度航空墜機事件，向受影響的家屬致以慰問。他表示香港很關注客機安全，香港相關部門會注意相關事件的調查和發展，他強調，「香港有很好的制度確保客機安全，確保飛機符合國際水平。」

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

每年涉國安罪被捕人佔0.2% 李家超：趨勢有向下跡象

《文匯報》詢問李家超國安法實施五周年，有甚麼正面影響？李家超回應說周六（21日）香港舉行國安法實施5周年論壇，很高興夏寶龍出席。他指，香港2019年經歷港版顏色革命、黑暴、市民被毆打侮辱、交通被阻塞、政府施政被癱瘓、攬炒等，對此很心痛、歷歷在目，形容港區國安法立竿見影、止暴制亂，令市民正常生活、經濟得以發展。

他表示，警方國安處5年來涉嫌違反國安罪行拘捕332人，即每年約66人被捕，然而警方每年就所有罪行共拘捕3萬人，換言之違反國安被捕人士只佔整體0.2%，反映國安法只是針對極少數危害國安的人，相信趨勢有向下跡象。他相信，隨社會教育及宣傳，會讓市民更加認識維護國安的重要，相信會向好發展。

李家超又被問到香港對穆斯林經濟有甚麼經驗，他指，全球穆斯林旅遊指數中香港排名上升到第三位，多謝大家支持響應將香港建設成穆斯林友善城市，多謝各界對政策的支持，會加強鼓勵業界獲得認證，會將有關餐廳名單放在網頁，會加增強培訓資源，希望推廣到不同國家，針對東盟及中東市場，透過KOL、媒體、業界作推廣。

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超：香港處於經濟轉型期 部分行業有挑戰

另外，李家超主動提到瑞士洛桑管理學院IMD發表了2025年世界競爭力年報，香港上升2位到全球第三。他表示，年報顯示香港競爭力提升，總得分100分內有99.2分，增加了7.7分，增幅是首十名最高，效率升上世界第二、商業法規世界第一等。經濟方面，由世界第十一上升至第六，國際投資排名上升到第二。他指整體評分上升，顯示特區施政方向整體正確，取得成效；效率排名上升，證明了公務員表現，以及他改善政府管治文化有成果。

他指，香港去年經濟增長2%，今年預期2至3%增長，香港處於經濟轉型期，部分行業有挑戰，政府已經宣佈一系列措施支援中小企，會繼續用好香港超級聯繫人、增值人角色，做大、做深區域貿易。他指施政報告諮詢已經開始，市民可以多渠道發表意見。