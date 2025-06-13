施政三周年｜李家超研設「高級公務員問責制」　強化部門日常管理

本屆特區政府上任之時，國家主席習近平提出四點希望，第一點是「着力提高治理水平」。行政長官李家超在就任將滿三周年之際表示，正審視建立「高層政府官員責任制」，強化政府部門主管和高級公務員的領導作用，以提升政府治理水平。



李家超日前曾稱，他上任以來改變了政府文化，以行政主導建立行政立法共識，令施政提效提效。對於有評論質疑現屆立法會議員水平參差，李家超表示，整體而言立法會效率提高了很多，議員提意見需要真正「創造價值」，而非為了個人政治光環。



行政長官李家超表示，，公務員聘任制度雖然與政治任命的司局長不同，但「責任制」同樣要存在。（資料圖片）

與現有制度結合 研究不同懲處方法

李家超接受《星島日報》訪問時表示，他十分重視提升治理水平，因此提出「以結果為目標」理念，希望司局長及管治團隊支持和落實。他強調，團隊精神很重要，否則他難以完成多屆政府希望完成的工作，例如《基本法》23條立法。

李家超提出建立「高層政府官員責任制」。他分析，公務員聘任制度雖然與政治任命的司局長不同，但「責任制」要存在，要求部門領導在日常管理工作中發揮其領導責任，避免發生「重複性、嚴重性的問題」。

皇后山邨食水含瀝青風波，政府最初應對方式備受爭議。李家超後來召開召開高層督導會議，下達指令要求相關部門跟進。（李家超Facebook）

問責意味在出要問題時要究責。李家超表示，政府會研究不同懲處方法，，例如「可以懲罰無人工加」，而若涉及紀律問題，會有紀律懲處制度。他期望新制度與現有制度結合，強化整體管治。

立法會議員水平參差？ 李家超：整體效率高了很多

李家超早前接受大公文匯集團訪問時，表示他成功推動「前廳交流會」及「行政長官互動交流答問會」等雙向平台，構建了新的行政立法互動關係。他在最新訪問中指出，立法會昔日最壞情況是癱瘓政府施政，本屆政府則是與議員一起想解決辦法，落實施政。

李家超參觀立法會大樓微縮模型。（李家超facebook）

作為中央出手完善選舉制度下首屆議會，現屆議員的表現不乏爭議。適逢立法會今年換屆，中央港澳辦主任夏寶龍在3月全國「兩會」期間提出「要由有能力的人擔當立法會議員」，引起政界猜測中央是否正重新審視議員水平。律政司前司長、基本法委員會前副主任梁愛詩日前更直言，完善選舉制度下出現不少政治素人，惟「水平參差」，建議適當培訓政治人才和立法會議員。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

李家超：提意見要「真正創造價值」 非為個人政治光環

對於議員表現，李家超表示，整體而言效率高了很多，過去三年多通過的法案比上屆同期增加五成。他以上學比喻議會，稱起初會陌生，但「經過一兩年，同學、老師認識了，熟悉學校規矩，運作會好。」

提及議員私下抱怨政府不接受太尖銳批評，李家超強調，政府接受任何意見，同時重申任何意見要真正「創造價值」，而非為了自己政治光環。