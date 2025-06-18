康文署租場會否改為抽籤打擊「炒場黨」？政府：用家傾向先到先得

康文署預訂康體服務的系統「SmartPLAY」2023年啟用後，「炒場」現象仍然頻現，有市民難以租用場地。選委界立法會議員簡慧敏今日（18日）質詢政府會否以抽籤代替「先到先得」的方式去分配場地，打擊「炒場」行為。文化體育及旅遊局副局長劉震回應說抽籤雖然公平，但要申請者提前規劃時間，還要留意結果，實質上與「先到先得」相比各有利弊，綜合考慮市民意見後，只有草地足球場可通過抽籤方式租用。



簡慧敏稱，有市民反映若不通過炒場中介，無法預定繁忙時段的場地。（黃浩謙攝）

政府：大多數用家傾向「先到先得」

簡慧敏其後追問，有市民反映若不透過「炒場」中介租場，無法預訂繁忙時段的場地，最近康文署為慶祝七一回歸，開放多個項目讓市民抽籤免費使用，詢問當局會否廣泛應用抽籤，防範「炒場」中介不當牟利。

劉震重申現時「SmartPLAY」採用「先到先得」，是參考絕大多數用家的意見。（盧翊銘攝）

劉震重申現時系統採用「先到先得」，是參考絕大多數用家的意見，舉例2022年和2024年做過調查，結果顯示抽籤更合適。

民建聯立法會議員林琳詢問當局，有無堵塞外掛機器人程式「炒場」的技術漏洞。（黃浩謙攝）

用機械人外掛程式「炒場」 議員籲堵塞漏洞

民建聯林琳表示，很多人使用外掛機器人程式在「SmartPLAY」排隊「炒場」，關注當局有否堵塞技術漏洞。

劉震回應指，曾在今年初系統的繁忙時段，攔截逾500萬個懷疑程式登入的請求，同時康文署和承辦商亦不時檢討、更新系統。他呼籲市民不要向炒場中介購買代訂服務，因有機會買到虛假服務，最終取不到場地，亦可能洩露個人資料。

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛霍啟剛，詢問當局會否預留資源提升系統。（黃浩謙攝）

「SmartPLAY」每年開支約5600萬元

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛關注用外掛程式「搶飛」，他指現時有程式可以破解真人測試，舉例今晨7點登入「SmartPLAY」時有1萬多人排隊，不到十分鐘就清零，顯然大部分是外掛程式。他續指科技更新換代快，每年維護費用有六千多萬元，詢問當局會否預留資源提升系統。

劉震稱，新系統每年總營運開支預計約5600萬元，費用包括硬件和軟件維修、日常支援、服務提升，有需要可以動用部門資源，更新系統以應付最新挑戰。