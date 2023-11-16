SmartPLAY頻甩轆　資科辦要求電子服務推出前　交指定第三方測試

康體通「SmartPLAY」上周四（9日）啟用後，接連「甩轆」，除了首兩日系統塞爆外，亦被爆懷疑資料外洩問題，令康文署備受質疑。政府資訊科技總監辦公室今日（16日）表示，已向決策局及部門公布新措施，包括要求決策局及部門在推出大型電子服務前，須把指定系統交由資科辦安排的獨立第三方，進行額外的負載和壓力測試，並由資科辦確認結果，以加強相關系統啟用前的準備工作。



▼SmartPLAY「康體通」啟用 首日塞車▼



促局或部門推大型電子服務前 須把統交由獨立第三方額外

資科辦指，為更有效推進政府數碼化轉型，以及應市民對政府服務的期望，當局今日向決策局及部門公布新措施，包括在推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的負載和壓力測試並由資科辦確認結果。

資科辦提醒，各政府部門須為其電子服務在推出前進行充分的評估、測試和安排後備方案。

▼SmartPLAY「康體通」可勾出用戶全名▼



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資料辦現有為系統進行額外測試

資科辦發言人強調，雖然資科辦會協助部門為指定大型電子政務服務系統推出前，進行額外測試，但相關系統屬於部門提供公共服務的主要組成部分，故部門對系統及相關服務質素和運作的責任至為重要。

資科辦續指，將會繼續與各部門緊密合作，向相關部門提供技術支援及系統改善建議，確保部門在推出大型電子服務前準備充足，滿足市民大眾對服務的要求。