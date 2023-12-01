SmartPlay康體通｜康文署推電子抽籤安排　每次最多可報10項活動

康文署耗資5億元開發的租場系統SmartPlay，於11月9日已正式啟用。康文署為配合系統，更新康體活動的報名安排。用戶需在每月的首7日遞交電子抽籤表，報名康文署下個月舉辦的訓練班及康樂活動，即最快於今日至下周四（7日）便要交表。



至於兩個月後舉辦的體育比賽，用戶需於每月8日至14日遞交電子抽籤表，即最快12月8日至14日便要交表。此外，用戶每次遞交電子抽籤申請，可一次過報名10個活動或比賽。下文將詳細講述康文署的最新安排。



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2024年起陸續以抽籤方式接受活動報名

康文署公布，2024年1月份起舉辦的訓練班及康樂活動，用戶需於每月的首7日遞交電子抽籤表，（即最快為今年12月1日至7日），便可申請報名參加由18區康樂事務辦事處、水上活動中心、屯門康樂體育中心及綠化運動組，於翌月舉辦的活動。

康文署推電子抽籤安排。

由2024年2月份起舉辦的體育比賽，用戶需於每月8日至14日，（即最快為今年12月8日至14日）遞交一份電子抽籤表，便可報名參加兩個月後舉辦的體育比賽。

市民如有需要，可在截止入籤前，隨時更改抽籤申請表內的選項。至於訓練班及康樂活動和體育比賽的抽籤、付款流程及餘額安排大致相同。

康文署推電子抽籤安排。

每個活動或比賽每月可分別遞交電子抽籤申請

康文署並公布，所有經抽籤報名的活動或比賽，用戶每月可分別遞交一份電子抽籤申請。每份申請最多可選擇10項訓練班及康樂活動／10個體育比賽，最多可獲得分配3項訓練班及康樂活動或3個體育比賽。

康文署又指，SmartPLAY系統其他優化功能，包括更便捷及靈活的搜尋功能、提供實時的活動資訊、接收電郵通知中籤結果及即時檢視已報名的康體活動。市民毋須再郵遞申請，或親身於清晨到訂場櫃檯排隊輪候。

SmartPLAY新系統在240多個康樂設置375部自助服務站，可供即時登記個人用戶、預訂康體設施即報名參加康體活動、自助辦理簽場或活動簽到等。（資料圖片／鄭子峰攝）

新申請者優先抽籤擴展至所有訓練班及活動

康文署亦公布，「新申請者」優先抽籤的安排，將由器械健體訓練班，推展至所有訓練班及康樂活動，僅即場報名及專為殘疾人士舉辦的活動除外。「新申請者」即過去一年未曾參加康文署舉辦的同類型及同階段活動／訓練班，則可獲優先抽籤及取錄。如有餘額，會分配予「非新申請者」。

中籤者會收到電郵及SmartPLAY的通知，並需在指定時限內電子繳費或確認。但系統不會以郵遞通知中籤結果，市民應留意SmartPLAY系統發放的抽籤結果。若康體活動仍有餘額，所有市民均可先到先得的方式報名，但不可與已成功報名的活動時段重疊。

可經三個方式登記成為用戶

康文署提醒，尚未登記成為用戶的市民，可透過康文署約240個康樂場地（包括各區康樂事務辦事處），設立的375個SmartPLAY智能自助服務站，以一次過完成登記、身分認證和啓動帳戶。亦可透過新系統專題網頁或App登記，再使用「智方便」作身份認證，即時啟動SmartPLAY帳戶。