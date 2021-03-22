選舉改制│議席激增逼爆　立會研擴建　2方案或須「佔領」示威區？

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-22 17:50

全國人大通過修改本港選舉制度的決定，立法會議席將由目前70人大增至90人，令設施本已瀕臨飽和的立法會大樓運作面臨困境。立法會行政管理委員會今日（22日）召開會議，向秘書處提出研究擴建。 據了解，會上暫未有任何具體方案，僅要求秘書處研究擴建設施的不同方案，包括為立法會議事廳，以及召開內務委員會及財務委員會的會議室（一）加設座位，以至新增的議員辦公室問題如何解決等。 立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，聽聞立法會綜合大樓地基可以應付更多樓層，向上擴建是考慮方案之一，或者將長方形辦公大樓的部分打橫擴建。至於短期方案，謝偉銓認為租用立法會附近的辦公室，比興建臨時組合屋更可取。

不排除向中信購辦公室

自從人大敲定立法會新增20個議席，新增選委會組別的議席比例和參選資格，一直備受關注，但立法會的實際運作實亦不容忽視，辦公室不勝負荷將成大問題。

現時立法會綜合大樓共有10層，當中第6層至第10層都是議員辦公室，第五層為會議室及咖啡室，而第四層則借出辦公室予行政人員使用。

有行管會成員指，他們已「開綠燈」要求立法會秘書處開始研究解決辦法。該議員分析，即使收回四樓亦只是多了五個辦公室，總體而言仍是不勝負荷，或須考慮以預制組件新建數層辦公室，相信難度不大。對有建議向政府總部再借地，他認為不太可能，因為現時已有不少機構及部門向政府總部情商用地，且政府總部亦早告飽和。至於有指立法會或向位於馬路對面的中信大廈「出手」，此人指附近一帶商廈租金高昂，料立法會難以應付，但不排除最終有機會直接向中信購買辦公室，一勞永逸。

謝偉銓認為大樓可以向橫發展。（周禮希攝）

謝偉銓：大樓可向上或向橫發展 短期建議租用辦公室

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，他亦聽聞立法會綜合大樓的地基可以應付更多樓層，故可以考慮向上擴建。不過他指，擴建時需要考慮對現時設施造成影響，倘向上擴建，電梯、冷氣系統都需暫停運作，以配合新樓層落成。

謝提議，可以將目前的長方形辦公大樓隨着走廊向橫發展，一直向海邊的方向加建，甚至佔用原來的立法會示威區。他相信這辦法不會對本來的大樓設施構成太大影響，只是有機會影響整體建築的外觀。

至於短期應付方案，謝偉銓認為可參考回歸初期的做法，當時的立法會大樓為現時的終審法院，由於面積不敷應用，遂容許議員租用附近的私人辦公室，「（現時）最近當然是中信（大廈）啦。」謝解釋，臨時組合屋興建需時，且要應付20名新增議員及其秘書處的空間，將需要向上發展，惟這樣就難以顧及殘疾人士配套等需要，「我認為都是tidy（整潔）一點，租用辦公室，興建permant（永久性）的建築比較好。」

立法會行政管理委員會今日（22日）召開會議，向秘書處提出開始研究如何擴建。

有建制政黨核心亦表示，立法會的地基本來預留了可以興建更高的大廈，認為最好辦法為擴建。至於組合屋的建議，此人表示或可考慮運用立法會示威區的位置。另有行管會議員指，相信今次要求秘書處開始研究之後，預料下次行管會即可開始相關討論。