李家超詳述政府效率世界第二：我改變政府文化帶來成果　政策正確

瑞士洛桑管理學院《2025年世界競爭力年報》今天（17日）出爐，香港全球競爭力再升兩位至全球第三。行政長官李家超出席行政會議前主動提及報告，約五分半鐘闡述香港政府效率、經濟營商、生產力等方面排名上升的成果。



其中，他特別指出對香港政府效率獲評為世界第二感到鼓舞，認為證明公務員本質和能力都是優秀，「反映我改變政府文化，建立以結果為目的嘅政策係正確，帶嚟成果。」



香港世界競爭力排名重回三甲。(陳國基FB)

世界競爭力排名香港重回三甲 李家超約五分半鐘詳述成果

李家超主動提到瑞士洛桑管理學院發表的《2025年世界競爭力年報》，顯示香港全球競爭力繼去年上升兩位至第五位之後，今年再升兩位至位居全球第三，形容是2019年後香港首次重返三甲。

他表示，世界競爭力年報綜合客觀數據，及商界意見等因素，評估各全球經濟體的競爭力，世界競爭力年報顯示香港競爭力大幅提升，100分總分有99.2分，增加7.7分，增幅是首十名內。

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

政府效率世界排名第二 李家超：我改變政府文化帶來成果

李家超說政府效率方面，香港排名世界第三，升上世界第二，其中稅務政策、商業法規均排名世界第一；營商效率方面，排名由世界第七升至第二，其中管理方式由世界第六升至第三；生產力與效率由世界第十一升至第七。

他說，政府效率世界排名第二反映公務員努力和管治團隊領導下，政府有效做到成果惠及市民，為市民帶來更好生活。（黃浩謙攝）

經濟表現方面，排名由世界第十一升至第六，其中國際投資排名由第三升至第二；基建方面，排名由世界第九升至第七，其中教育由第四升至第二。他說世界競爭力年報對香港整體評分及多個領域評分也上升，顯然特區政府方向整體正確，各項政策取得成效。

我對香港政府效率獲得評為世界第二，感到鼓舞，呢個證明公務員本質同能力都係優秀，亦都反映我改變政府文化，建立以結果為目的嘅政策係正確，帶嚟成果。 行政長官李家超

李家超說，政府效率世界排名第二反映公務員努力和管治團隊領導下，政府有效做到成果惠及市民，為市民帶來更好生活。

李家超形容今次報告肯定了香港是世界一流的營商環境，反映商界領導對香港競爭力的正面看法和優勢。（資料圖片）

他形容今次報告肯定了香港是世界一流的營商環境，反映商界領導對香港競爭力的正面看法和優勢，包括法治、法庭獨立審訊、簡單稅制、低稅率、金融穩健，對標國際最高水平的便利營商環境，以及資金、資訊、貨物、人員自由流動等獲商界認同。

李家超指香港去年經濟增長2%，今年預期2至3%增長。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

另外，李家超指香港去年經濟增長2%，今年預期2至3%增長，香港處於經濟轉型期，部分行業有挑戰，政府已經宣佈一系列措施支援中小企，會繼續用好香港超級聯繫人、增值人角色，做大、做深區域貿易。他指施政報告諮詢已經開始，市民可以多渠道發表意見。