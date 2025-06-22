瑞士洛桑管理學院指香港競爭力重回三甲　學院高層曾訪港了解北都

瑞士洛桑管理學院（IMD）《2025年世界競爭力年報》（17日）周二出爐，本港全球競爭力升至全球第三，是2019年後首次重返三甲。



北部都會區統籌辦事處周日（22日）社交網站發文，指IMD日前訪港，並到訪北部都會區統籌辦事處，了解北都的規劃和發展。



瑞士洛桑管理學院《2025年世界競爭力年報》出爐，香港全球競爭力再升兩位至全球第三，是2019年後首次重返三甲。（資料圖片）

北部都會區統籌辦事處周日（22日）在Facebook發文，指《世界競爭力年報》，香港在基礎設施方面，世界排名升至第七。而瑞士洛桑國際管理發展學院院長David Bach及教授及亞洲區院長Mark Greeven教授日前訪港，並到訪北部都會區統籌辦事處，了解北都的規劃和發展。

圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（資料圖片／馬楚烽攝）

北部都會區牛潭美大學城規劃內的住宅用地。（資料圖片／馬楚烽攝）

北都辦向他們介紹了北都的發展藍圖，又特別提到「北都大學教育城」的規劃，包括約90公頃的大學城土地，將進一步推動香港成為國際專上教育樞紐，打造「留學香港」品牌。並期望與IMD繼續進一步探索合作空間。