何柱國出殯︱梁振英、曾蔭權連續兩日致意　媳婦憶老爺當親女兒錫

【何柱國/何柱國逝世/出殯】本月11日逝世的全國政協前常委何柱國，今日（29日）在香港殯儀館出殯。全國政協副主席梁振英一連兩日到殯儀館致意，多名政商界人士到場送別，包括前行政長官曾蔭權、財政司司長陳茂波、行政會議召集人葉劉淑儀、立法會主席梁君彥、律政司前司長袁國強、信德集團行政主席何超瓊等。



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媳婦林恬兒憶何柱國當親女兒般愛錫 感激傳媒到場

大殮儀式早上舉行，何柱國的親家、旅發局主席林建岳一早到場協助打點。何柱國兒子何正德、媳婦林恬兒及女兒何詩曼早上約10時到靈堂外會見傳媒，何正德感謝傳媒到場，表示「有心。」林恬兒提到何柱國曾任職傳媒集團，「知道你們辛苦，很感激這麼熱都在場」，又說感激何柱國生前當她親女兒般愛錫，「我會很掛念他。」

多名政商界人士到場送別，擔任治喪委員會主任的梁振英以及前行政長官曾蔭權，均一連兩日到殯儀館。其他到場致意人士包括財政司司長陳茂波、行政會議召集人葉劉淑儀、立法會主席梁君彥、政制及內地事務局局長曾國衞與前關長太太何佩珊、律政司前司長袁國強等。

香港中華總商會永遠榮譽會長霍震寰、港協暨奧委會會長霍震霆偕長子霍啟剛、媳婦郭晶晶、及次子霍啟山、信德集團行政主席何超瓊、英皇集團主席楊受成等也到場。