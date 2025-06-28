何柱國設靈︱靈堂掛「永遠懷念」牌匾　政商名人到場致哀

【何柱國/何柱國逝世/設靈】全國政協前常委何柱國本月11日逝世，終年75歲，今日（28日）假香港殯儀館設靈，靈堂掛有「永遠懷念」的匾額。城中不少政界人士到場致祭，包括擔任治喪委員會主任的全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、全國政協常委唐英年、金管局前總裁陳德霖等。



商界方面，到場的包括長和主席李澤鉅、恒基地產兆業集團主席李家誠、新地前聯席主席郭炳江、新世界發展主席鄭家純女兒鄭志雯、英皇集團主席楊受成、貿發局主席馬時亨等。何柱國曾任主席的星島新聞集團，其現任主席蔡加讚到場致意。



6月28日，全國政協前常委何柱國在香港殯儀館設靈。（家屬提供）

全國政協副主席、前行政長官梁振英。（廖雁雄攝）

前行政長官曾蔭權。（廖雁雄攝）

全國政協常委及西九文化區管理局董事局主席唐英年。（廖雁雄攝）

治喪委員會官賈雲集 董建華為榮譽主任

何柱國家人今曰下午4時至7時在香港殯儀館為其設靈，讓親友弔唁。根據訃告，何柱國治喪委員會由全國政協前副主席、首任行政長官董建華擔任榮譽主任，另一前特首梁振英與同為全國政協副主席的澳門前特首何厚鏵擔任主任，五名副主任包括陳國基、陳茂波、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥及行政會議召集人葉劉淑儀。

政務司司長陳國基（左）及旅發局主席林建岳（右）。（廖雁雄攝）

財政長司長陳茂波。（廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強伉儷。（廖雁雄攝）

醫務衞生局局長盧寵茂。（廖雁雄攝）

全國人大常委李慧琼。（廖雁雄攝）

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全國政協前常委何柱國本月11日逝世，享年75歲，今日（28日）假香港殯儀館設靈，靈堂掛有「永遠懷念」。（吳美松攝）

影星成龍送花牌致哀。（廖雁雄攝）

今年2月自揭曾患肺癌 與盧寵茂聯手宣傳戒煙

何柱國本月11日逝世，享年75歲，有消息指他感染新冠病毒，引致肺炎併發症。其子女發訃告，今日下午在香港殯儀館設靈，讓親友吊唁，明日（29日）上午10時舉行儀式，11時辭靈。

經營煙草生意出身的何柱國，今年2月在電台節目自揭曾患肺癌，並已戒煙，其後他與他昔日「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，聯手為一個宣傳戒煙的節目對談。

2025年2月17日，何柱國出席商台節目《光明頂》透露確診肺癌。（商台片段截圖）