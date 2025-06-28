何柱國設靈｜新華社發遺像讚「中共親密朋友」　多名中央領導致哀

【何柱國/何柱國逝世/設靈】全國政協前常委何柱國本月11日逝世，終年75歲，今日（28日）假香港殯儀館設靈。新華社報道，何柱國逝世後，中央有關領導人以不同方式表示哀悼。報道形容，何柱國是港澳地區知名愛國工商界人士、中國共產黨的親密朋友。



何柱國遺像。（新華社）

董建華任治喪委員會榮譽主席 梁振英何厚鏵任副主席

何柱國家人今曰下午4時至7時在香港殯儀館為其設靈，讓親友弔唁，治喪委員會由全國政協副主席及首任行政長官董建華擔任榮譽主任，另外兩名分別來自港澳的全國政協副主席梁振英與何厚鏵擔任主任，五人副主任包括中聯辦副主任尹宗華，他今日親自到靈堂致祭。

全國政協副主席梁振英擔任何柱國治喪委員會主任。（廖雁雄攝）

何柱國設靈，中聯辦副主任尹宗華到靈堂致祭。（廖雁雄攝）

王滬寧、丁薛祥及多名副國級領導人致送花圈

據不完全統計，致送花圈的中央有關領導包括兩名現屆中共中央政治局常委——全國政協主席王滬寧、國務院副總理丁薛祥，以及中央統戰部長李幹傑、全國政協前主席俞正聲、全國人大副委員長彭清華、現屆全國政協副主席周強與穆虹。另外還有多位前全國政協副主席，包括夏寶龍（現任港澳辦主任）、劉延東、廖暉、陳宗興與張慶黎，以及統戰部常務副部長陈小江及公安部副部長林锐。

致送花圈的中央部委則包括統戰部、政協全國委員會辦公廳、國務院港澳辦及中央政府駐港聯絡辦。

新華社： 何柱國為香港平穩過渡、順利回歸發揮重要作用

何柱國是第九屆全國政協委員，第十屆、十一屆、十二屆及十三屆全國政治常委。新華社今日發文報道何柱國逝世及設靈消息，形容何為港澳地區知名愛國工商界人士，中國共產黨的親密朋友。

報道形容，何柱國愛國愛港，堅定擁護「一國兩制」方針和基本法，支持特區政府依法施政，為香港平穩過渡、順利回歸和繁榮穩定發揮重要作用。擁護國家改革開放政策，積極參與內地經濟建設和公益事業。

何柱國曾兼任香港特區第一屆政府推選委員會委員，第二屆選舉委員會委員，第三屆、四屆行政長官選舉委員會委員等職務。曾獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。