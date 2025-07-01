授勳｜華豐大火救出十多名居民　2名救人英雄獲頒銅英勇勳章

政府今日（7月1日）公布2025年授勳名單，向3人頒發銅英勇勳章，包括曾於華豐大火中救出十多名市民的文雪良及周沚諭。政府表揚他們挺身而出、應變迅速，充分展現英勇無私的精神。



飛行服務隊拯救員何沅桐同樣獲授銅英勇勳章，政府指她在強颱風銀杏肆虐期間救起7名船員，無畏無懼地盡力履行職責。



佐敦華豐大廈2024年4月24日發生大火。期間有一名老翁被困，工人亦用吊機將老翁由高處吊回地面。（讀者提供）

佐敦華豐大廈2024年4月24日發生大火。救人英雄文雪良指工友各司其職，救出10多人。（吳美松攝）

佐敦華豐大廈2024年4月24日發生大火。救人英雄文雪良指工友各司其職，救出10多人。（吳美松攝）

地盤工人文雪良沒有保護裝備下下隻身進入火場救出5名居民

去年4月佐敦華豐大廈發生3級火警，釀成5死40多人傷。當時在災場附近上班的地盤工人文雪良，聯同幾名地盤工友利用載人吊籠，成功救出十多名急需救助的居民。

政府表示，由於文雪良擔心火場内仍有被困居民，他在沒有防煙面具及保護衣的情況下隻身進入火場，成功拯救多五名被困居民。政府形容他挺身而出，甚至在過程中吸入高溫濃煙，充分展現其英勇和無私精神。

▼7月1日 政府公布2025年授勳名單▼



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佐敦華豐大廈2024年4月24日發生大火。周沚諭立即叫地盤工人燒開鐵絲網，他則手持水喉隔着鐵絲網射水支援。（讀者提供）

周沚諭利用在民安隊所學的風險評估技能立刻進行拯救行動

另一名救援者周沚諭同樣獲頒發銅英勇勳章。政府指，佐敦華豐大廈火災期間，周途徑現場，他利用在民安隊所學的風險評估技能，評估當時的環境狀況後，聯同附近數名地盤工人立刻進行拯救行動。他運用純熟的架設梯子緊急救援知識和緊急疏散技巧，成功救出十多名急需救助的人，又在拯救行動後協助以水喉射水控制火勢，避免火勢蔓延。政府表示，他應變迅速，充分展現其英勇和無私精神。

文雪良（右四）及周沚諭（左四）政府獲頒發銅英勇勳章。圖為「好市民獎頒獎典禮2024」。(政府新聞處圖片）

▼2024年4月24日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



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飛行服務隊拯救員何沅桐強颱風銀杏襲港時救起七名船員

另一名獲頒銅英勇勳章的，是飛行服務隊拯救員何沅桐。政府指，去年11月強颱風銀杏肆虐期間，何沅桐面對劇烈搖巨浪和有限能見度，從救援直升機降落在於香港東南約320公里遇險的躉船上，以最安全和有效的方法成功救起七名船員。政府指她臨危不亂，即使身陷險境，仍以船員的安危為先，無畏無懼地盡力履行職責。