東區18幢樓宇消防裝置無年檢罰$6.3萬　華豐國貨上蓋僑冠大廈上榜

消防處今日（29日）公布，自去年7月份起巡查東區共256幢住用及商住樓宇，發現有18幢樓宇，沒有為處所內的消防裝置或設備安排年檢。



消防處已向相關15個業主立案法團作出檢控，並於今日在東區裁判法院被定罪，判處罰款共6.3萬元。其中便包括在北角地標「華豐國貨」所在的僑冠大廈A座及B座。消防處將繼續在全港各區展開特別執法行動。



北角地標「華豐國貨」所在的僑冠大廈，因沒有為消防裝置或設備安排年檢，被消防處檢控。（Google街景截圖）

北角地標「華豐國貨」所在的僑冠大廈，因沒有為消防裝置或設備安排年檢，被消防處檢控。（Google街景截圖）

消防處去年7月起巡查東區共256幢樓宇 發出51封警告信

消防處今日公布，自2024年7月起分階段展開全港特別執法行動，其間巡查東區內共256幢住用及商住樓宇，向相關業主立案法團發出51封警告信，提醒他們在限期前，提交有效的消防裝置及設備證書。

18幢樓宇沒有為消防裝置設備安排年檢 判處罰款共6.3萬元

當中東區共有18幢樓宇，因沒有為處所內的消防裝置或設備安排年檢，而遭消防處檢控，即涉及巡查大廈的14.2%。相關15個業主立案法團，今日已在東區裁判法院被定罪，判處罰款共6.3萬元。消防處將繼續在全港各區展開特別執法行動。

北角僑冠大廈上榜 地面3層為開業逾60年「華豐國貨」

翻查消防處的資料，上榜大廈便包括位於北角的僑冠大廈A座及B座，其地面三層便是北角著名地標、開業逾60年的國貨商場「華豐國貨」。該商場目前正進行裝修工程，預料明年中可完成。

根據《消防（裝置及設備）規例》，任何處所內的任何消防裝置或設備，須每12個月由一名註冊承辦商檢查至少一次。任何人違反相關條文，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款50,000元。