好市民獎｜全年大獎頒予華豐大火9名救人英雄 拯救10多名市民
撰文：賴卓盈
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警務處今（23日）在會展中心舉行「好市民獎頒獎典禮2024」，今年有80名市民及7間機構獲獎。「全年好市民獎」則首次由9名市民同獲，他們在佐敦華豐大廈三級火時自發參與救援，成功拯救十多名市民。警務處處長蕭澤頤致辭時指，每個人都能在日常生活中實踐好市民精神，呼籲各界合作，共同防罪滅罪。
▼2024年4月24日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼
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是伊利沙伯醫院員工及8名建築工人救人獲「全年好市民獎」
本年度的「全年好市民獎」由9人同時獲得，得主是伊利沙伯醫院員工兼民安隊成員周沚諭，以及8名建築工人文雪良、張遠倫、朱洪新、馮耀輝、陳金滿、何輝、郭富和、吳程輝。他們去年在佐敦華豐大廈三級火警中，自發救出被困居民，協助傷者逃生，成功拯救十多名市民。
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有80人因協助警方防止和偵破罪案、逮捕罪犯及拯救生命而獲獎;亦有7間機構因支持警隊的防騙防罪宣傳及協助偵查罪案獲獎。
蕭澤頤：多問一句、多行一步 可阻止一宗騙案及罪案
蕭澤頤致辭時表示，80名市民的好人好故事發生在日常生活中，有時「多問一句、多行一步」，就可阻止一宗騙案及罪案，甚至拯救生命。他認為每個人都可以在日常生活中實踐好市民精神，呼籲社會各界「齊心、真心、誠心」攜手合作，發揮協同效應，為社會編織防罪滅罪的安全網。
香港總商會主席陳瑞娟讚揚獲獎機構以創新方式協助宣傳防騙信息，並指若企業、市民跟執法部門齊心協力，便可營造安全營商環境，鞏固香港作為國際金融中心地位。
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