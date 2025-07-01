授勳｜66人獲任太平紳士（全名單）　前局長楊潤雄及林世雄上榜

【七一回歸／香港特別行政區成立28周年】政府今日（7月1日）公布2025委任太平紳士名單，合共66人獲行政長官委任為太平紳士，當中48人根據獲委任非官守太平紳士，18人根據獲委任一般稱為官守太平紳士，名單包括前任文體旅局局長楊潤雄，以及前任運輸局局長林世雄，《南華早報》總編輯譚衛兒也上榜。



前運輸及物流局局長林世雄。（黃浩謙攝）

前文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（盧翊銘攝）

「雙雄」去年2月5日被免去局長職務

今年太平紳士委任名單包括前文化體育及旅遊局局長楊潤雄和前運輸及物流局局長林世雄，「雙雄」均於2024年12月5日被免去局長職務。

林離開政府後，出任香港大學土木工程系客座教授、理工大學土木及環境工程學系客座教授，以及科技大學土木及環境工程學系客座教授。

2024年12月17日，海關關長何珮珊在香港海關學員結業會操致辭。（政府新聞處圖片）

前警務處處長蕭澤頤今年4月2日退休。（警方facebook影片截圖）

前關長何珮珊及前「一哥」蕭澤頤和多名退休常秘同獲委任

去年12月17日退休的前的海關首位關長何珮珊、和今年4月2日退休的前警務處處長蕭澤頤，以及多名前常任秘書長亦獲委任，包括前財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴、前商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞、前文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖。

鄭志剛太太余雅頴和邵氏基金會主席陳偉文上榜

多名商界人士亦獲委任，包括邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文、香港交易及結算所有限公司集團行政總裁陳翊庭、香格里拉酒店集團董事長郭惠光、騰訊集團公共事務副總裁李子樹，以及新世界發展非執行副主席鄭志剛的太太、周大福教育集團總裁余雅頴等。

政府7月1日公布「2025委任太平紳士名單」，合共66人獲行政長官委任為太平紳士。（政府新聞處文件截圖)

政府7月1日公布「2025委任太平紳士名單」，合共66人獲行政長官委任為太平紳士。（政府新聞處文件截圖)

政府7月1日公布「2025委任太平紳士名單」，合共66人獲行政長官委任為太平紳士。（政府新聞處文件截圖)

政府指，太平紳士的主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。

▼7月1日 政府公布2025年授勳名單▼

