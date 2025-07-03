修訂監獄規則｜政府擬限制囚犯接觸律師或教士　候審者禁「私飯」

特區政府建議修訂《監獄規則》，賦權懲教署基於特定目的或因應不同情況，對探訪在囚人士、在囚人士與律師接觸及囚犯生活管理，包括衣著及飲食等方面施加有需要的限制、條件或禁止。



政府表示，修例旨在防止有人濫用《監獄規則》的制度危害國家安全、威脅監獄的保安、秩序及紀律，或妨礙在囚人在改過自新。修例將以「先訂立後審議」方式進行，文件指出，地緣政治複雜，國家安全風險隱患仍然存在，有必要盡快修訂「早一日，得一日」有效維護國家安全。



保安局及懲教署向立法會保安事務委員會提交下周一（7月7日）會議的討論文件，稱經審視過往羈管被定罪和候審在囚人士的相關執法經驗，懲教院所未來可能面對的國安風險和保安威脅，以及其他司法管轄區相關法律和實踐經驗，建議完善《監獄規則》。

4月15日，保安局局長鄧炳強參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

列出五「主要目的」 包括維護國安及維護監獄秩序

文件列出五項特定目的，包括：維護國家安全；防止罪行發生；令在囚人士改過自新；保障任何個人的人身安全；維持監獄的保安、秩序及紀律。政府稱，提出建議時充分考慮了基本法，包括有關人權的條文。

文件指出，因被裁定犯罪而在監獄或其他懲教院所服刑的人，需承擔犯法的後果，並在懲教署的管控下改過自新；至於候審在囚人士，雖然他們在監獄 的待遇須與其推定無罪的身份相符，但他們是因為一些正當理由，例如有棄保潛逃、干犯刑事罪行或妨礙司法公正的風險而被依法命令在候審期間還押。兩類在囚人士享有的權利和自由，在監獄中需受到必要的限制 。

特區政府提出修訂《監獄規則》，指兩類在囚人士享有的權利和自由需受到必要的限制 。（資料圖片）

收緊探訪制度 探訪在囚者需獲懲教署長授權

修訂主要涉及四個方面。首先是收緊探訪制度，政府建議修訂《監獄規則》第48條及第203年，訂明除法例另有規定外，任何在囚人士不得接受未獲懲教署署長授權的人探訪，並清楚訂明探訪目的必須是為了「幫助囚犯改過自新」或「維持家庭聯繫」。同時懲教署可基於上述五大「主要目的」限制或禁止探訪。

政府又提出，在《監獄規則》加入補充條文，賦權懲教署可就具體情況考慮是否有需要為「主要目的」對個別專職教士與在囚人士接觸或舉行宗教活動施加限制或條件，甚至禁止雙方接觸。文件強調，這項建議目的並非妨礙在囚人士行使宗教自由。

文件表明，過去曾發生有人濫用探訪機制，以「人道支援」為名進行探訪，實際上是以軟性手段影響在囚人士，意圖煽惑他 們對抗懲教署的監管、引起他們對中央和特區政府的憎恨，甚至令他們重回社會後成為潛在的國家安全和公共安全風險。

反修例風波後，出現一些自稱「探監師」，保安局局長鄧炳強曾表示，若有人以軟對抗手法荼毒年輕人，當局會全力調查，嚴正執法，有證據的話會拘捕和檢控。（資料圖片

限制在囚者接觸特定律師或接受私家醫生探訪

第二方面修訂關乎在囚人士與法律代表聯繫或接受私家醫生探訪。政府稱，參考《維護國家安全條例》第79條相關措施，建議修定《監獄規則》第52條，限制在囚人士與特定律師或法律代表接觸，適用情形包括可能危害國家安全、妨礙司法公正等。同步規範候審在囚人士接受私家醫生探訪。

文件指出，過往曾有在囚人士在法律探訪期間，將未經授權的物品交予其法律顧問攜離監獄 ，引人關注法律探訪制度有被濫用的風險，因此建議修例賦權裁判官在三種特定情況下發出手令，授權懲教署限制兩類在囚人士接觸特定法律代表。

三種情況分別為：在囚人士與法律代表聯繫將危害國家安全或導致任何人身體受傷；在囚人士已從其犯罪行為中取得利益，與相關法律代表聯繫將妨礙追討上述利益；在囚人士與法律代表聯繫將破壞或妨礙司法公正。

規定候審在囚者穿著統一囚服 禁自備食物及酒精類飲品

第三方面修訂關乎限制在囚人士包括衣物與食物供應制度。文件建議廢除候審在囚人士穿著私人衣物權利，改為統一囚服。在膳食方面，取消候審在囚人士可自備「私飯」（包括食物及酒精類飲品）做法。

文件稱，「私飯」容易成為在囚人士私相授受的工具，亦是導致爭執和打鬥的其中一個主因，2018至2024年就發生了超過300宗候審在囚人士因「私飯」引致的違紀事件；容許「 私飯」也增加了將未獲授權物品引入監獄的保安風險。

懲教署去年4月在香港懲教學院舉行開放日，懲教人員以步操拼砌出全民國家安全教育日的盾形徽號。（政府新聞處圖片)

增加抗拒懲教人員執行職務罪行 最高可囚半年

第四方面修訂強化懲教的權力，包括訂立罪行，禁止抗拒或阻礙懲教署人員執行職務，違者一經定罪，建議可罰款2000元及監禁6個月。同時，明確授權懲教署人員在越獄、騷亂等情況下使用槍械，以及擴大使用機械束縛器範圍，由原本只限使用手銬，擴大至腳鐐等械具。

根 據現行《監獄規則》第 238 條，在有必要時， 懲教署人員可在對監獄保安或 人身安全構成嚴重威脅的指 明情況下對在囚人士使用槍械 (包括在囚人士逃走、參與暴動 或集體騷動、企圖強行打開或打破 監獄外門、外閘或圍牆， 或向懲教署人員或其他人使用 暴力而相當可能會令該人遭 受嚴重損傷 ) 。我們留意到 一 些司法管轄區 (例如澳洲的西澳 洲和昆士蘭州 )的法例有明文授權當局在有必要的情況下，可 使用槍械 (包括對非在囚人士 )以制止越獄、協助越獄或相當 可能造成嚴重身體傷害或死亡的襲擊等情況。