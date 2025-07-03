立法會守則｜規定議員恪守九項準則　不得故意貶損政府或侮辱官員

立法會主席梁君彥今日（3日）表示，《立法會議員守則》（《守則》）草擬完成，明日（4日）將於內務委員會討論。《守則》列明立法會議員要恪守維護憲制秩序、維護國家安全、維護行政主導體制等九項基本準則，強調議員不得故意貶損行政長官和特區政府管治威信，不可刻意破壞或削弱行政主導的施政效能。



《守則》亦明確立法會議員職責，例如不得對官員等有侮辱性、冒犯性言論或滋擾行為；在大會會期內若離港逾48小時須事前通知秘書處離港時段；應開設地區/界別辦事處，積極參與會見市民活動等，以及提交工作報告等。



前任特首林鄭月娥為第七屆立法會議員監誓。（政府新聞處）

《守則》指不可故意貶損特首和政府管治威信

《守則》列出九項立法會議員須恪守的基本準則，包括維護憲制秩序、維護國家安全、維護行政主導體制、盡忠職守、堅守法治、廉潔奉公、緊密聯繫市民、維護立法會信譽、保守秘密。

當中，「維護行政主導體制」一項提及，議員應真誠支持行政長官和特區政府依法施政，以建設性態度履行職務，建言獻策，不故意貶損行政長官和特區政府管治威信，不刻意破壞或削弱行政主導的施政效能，致力強化行政立法良性互動等。

7月3日，立法會主席梁君彥見記者，指《立法會議員守則》草擬完成，明日將交至內務委員會討論。（鄭宇霞攝）

議員舉止衣飾須莊重 行為「極不檢點」可被停職罰薪津

《守則》亦詳列立法會議員職責。例如會議秩序方面，《守則》指立法會議員會上的舉止和衣飾須保持莊重，不得干擾會議進行，包括對其他議員、官員及與會者作出冒犯性或侮辱性言論或滋擾行為，或阻撓他們出席或離開會議；擾亂會議秩序或製造混亂等。

《守則》指，如議員在會議上的行為「極不檢點」，可被暫停職務，停職期間無權收取議員酬金及津貼（包括任滿酬金）。

今屆立法會有不少不同屆別或黨派的議員開設聯合辦事處。圖為工聯會會長吳秋北與選委界江玉歡在北角的聯合議辦開張。（資料圖片）

須開設辦事處積極會見市民 離港逾48小時要事前報備

坊間曾批評本屆立法會議員「眼生」，《守則》要求議員「須積極並廣泛接觸市民和社會各界」。具體要求有開設地區/界別辦事處，或與其所屬政治團體或其他議員開設聯合辦事處，並應積極參與會見市民活動及與區議會的交流活動。

《守則》亦提及，議員離港須報備，包括若未得立法會主席的同意，連續3個月不出席會議而無合理解釋，會喪失議員資格；在立法會大會期間，如須離開香港超過48小時，須事前通知秘書處其離港時段。

今年5月，立法會舉行綜合大樓擴建主體工程竣工儀式。（盧翊銘攝）

須提交年度工作報告供市民查閱

《守則》還指，議員須每年提交工作報告，闡述該年度的工作重點。報告須在每年度完結後的兩個月內完成，並在立法會網站登載，供市民查閱。

工作報告應涵蓋多項內容，例如主要工作成果或亮點、經調研及深入分析後提出的政策倡議、對外“說好香港故事”的工作、與地區/界別選民的聯繫等。