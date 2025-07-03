立法會守則明日提交內會 梁君彥：五級處分制依調查、不能空談

立法會主席梁君彥今日（3日）交代訂立《立法會議員守則》的進展，表示《守則》已經草擬完成，全體議員已經審閱及支持，將交明天的內務委員會上讓議員考慮，如獲通過將在本月23日大會上由議事規則委員會主席提出決議案，《守則》在下屆立法會開始實施。



《守則》就議員不當行為有不同程度處分，如何界定？梁君彥表示有客觀標準，要視乎證據，例如有人指議員影響立法會聲譽，都要根據調查才可跟進。問及如何定義懲處程度，他曾列舉的婚外情問題應如何懲處，梁居彥認為不能夠空談，要經過調查及證據判斷是否影響立法會聲譽、議員是否犯錯而決定。



梁君彥表示《立法會議員守則》已經草擬完成，全體議員已經審閱及支持。（立法會主席梁君彥Facebook片段截圖)

懲處分五級制 較嚴重的行為將提議案交大會決定

梁君彥指，立法會着手制訂《立法會議員守則》，旨在加強自我管理、自我監督，讓議員更好履職。他指，《守則》已草擬完成，全體議員審閱並支持，《守則》是全面、系統整合優化規範，訂明操守工作、表現要求，望議員注意言行，行事以國家根本利益為依歸。

當中，議員個人利益監察委員會擴大職能並改名為立法會監察委員會，梁君彥指監察委員會可以行使特權條例調查對議員的投訴。文件顯示，監察委員會主席一職由立法會主席擔任，其他成員包括內務委員會主席（亦擔任監察委員會副主席）、內務委員會副主席，以及10名按內務委員會決定的方式選出的委員。

新增的懲處機制包括五級，前兩級是書面警告、書面警告及當面訓誡，由立法會監察委員會主席、即立法會主席執行。

較嚴重的後三級是，訓誡、譴責、暫停職務及扣減議員酬金及津貼。由監察委員會副主席、即內會主席動議議案，在大會上讓立法會決定是否執行。

梁君彥表示，《立法會議員守則》，旨在加強自我管理、自我監督，讓議員更好履職。（直播截圖）

監察委員會主動調查？ 梁君彥：實名投訴一定處理

至於監察委員會會否因傳媒報道等因素啟動主動調查？梁君彥指，每日很多傳媒有報道，委員會主力應對實名投訴，一定處理。如果監察委員會認為影響立法會聲譽及運作，會搜集資料，詳情由監察委員會決定。

《守則》對不當行為提出不同程度處分，如何明確界定？梁君彥指有客觀標準，要有證據，會作出調查及跟進。他表示，不能夠空談，要經過調查及證據判斷是否影響立法會聲譽、議員是否犯錯而決定。他表示，框架是讓議員儘量履職，不會限制議員發表意見，但需要提點議員不要出了紅線、過了火位。

梁君彥表示，議員每年度完結後兩個月提交工作報告、釐定處分機制、優化利益申報機制。（立法會直播截圖）

職務訪問要委員會過半數參加

另外，職務訪問要委員會過半數參加才可以實行。議員每年度完結後兩個月提交工作報告、釐定處分機制、優化利益申報機制。

梁君彥指，完善履職需要修訂《議事規則》，同時需要政府提出法案修訂《立法會特權法》，內務委員會明天考慮相關事宜，如獲得通過，議規會主席會在7月23日的大會提出決議案，新措施在第八屆立法會開始實施。

梁君彥指第七屆立法會是完善選舉制度後首屆立法會，社會公眾期望高，目前本屆已經過117項法案，較上一屆多出98%，但立法會要本著「沒有最好、只有更好」，要做好積極改革者、要優化履職機制。