梁君彥：制訂立法會守則完善議員履職　目標今屆做好、下屆起實施

立法會主席梁君彥今日（25日）見記者，表示議員自覺有意識要有更多擔當及更高標準，對自己更高要求，加強自我監督，故需要自我完善履職制度，回應國家及社會期望。他指，每一屆立法會任期完結前都會總結經驗，檢討優化運作，認為現時是適當時候，檢討議會效率，增加透明度及問責性。



他表示，是次檢討包括制定新的立法會守則，引入多項措施完善履職監察、行為操守，不當行為會有處分機制，整個建議將會交立法會議事規則委員會跟進，及後再立法會大會提出修改，冀今屆立法會完結前做好，下屆實施。



立法會主席梁君彥宣布正着手修改議事規劃。（梁君彥facebook）

議員出席會議表決及提交工作報告列入守則

梁君彥表示，立法會議員是管治團隊重要組成部分，參考了行政會議成員、政治委任官員、公務員等，制定新的立法會守則，引入多項措施完善履職監察、行為操守，包括議員出席參加會議表決，與社會各界的聯繫，定期提交工作報告等。

梁君彥表示，與各黨派代表及不同界別的議員，就完善自我監督、優化立法會議員履職制度進行了好幾次交流。（梁君彥facebook）

梁君彥表示，與各黨派代表及不同界別的議員，就完善自我監督、優化立法會議員履職制度進行了好幾次交流。（梁君彥facebook）

不當行為有處分機制 嚴重可停職兼無薪酬

針對議員的不當行為有處分機制，議員利益申報機制亦會改進。有見及此，議員利益監察委員會將升格為立法會監察委員會。梁君彥指，懲罰機制有不同程度，嚴重可停職，停職的議員不可以享有薪酬，需修改《立法會(權力及特權)條例》。

其他措施包括檢視職務考察安排、簡化委員會選舉。整個建議將會交立法會議事規則委員會跟進，及後再立法會大會提出修改，以及向政府建議修改《立法會(權力及特權)條例》，冀今屆立法會完結前做好。

立法會主席梁君彥率領立法會代表團在廈門進行職務考察。（政府新聞處圖片）

職務考察需完善 梁君彥冀委員會過半數出席才獲批

職務考察方面，梁君彥表示過往有職務考察得「三幾個議員」出訪，但每次考察都需要動員秘書處、官員陪同，接待方亦有很多人，如果只得兩三個議員出席似乎不太尊重，希望藉本次檢討加以完善，例如，20人的委員會最少一半人確認出席考察才去。梁君彥指，議員要給予自己一些壓力，考察時多些議員才有意思。

梁君彥表示，議員要有自我要求，要不斷提升，其實很多措施在《議事規則》有涵蓋，但認為可整合成手冊，讓議員清晰明白相關指示，新議員亦可以更好地了解。他又稱，守則沒有KPI，但會提醒議員開會是主要工作。他補充，任何守則都有約束力，希望議員跟要求做事，但並非旨在處罰議員。