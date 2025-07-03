同性伴侶替代框架｜何君堯斥終院判決有錯倡釋法　謝偉俊籲尊重

政制及內地事務局昨（2日）公布擬設同性伴侶登記機制作為同性婚姻的替代框架，立法會政制事務委員會今（3日）討論相關事宜，多名立法會議員明言反對，爆出火花。



其中一向反對同性婚姻的何君堯批政府未全面評估制度的影響，斥將「害及子子孫孫千萬代」。他質疑終審法院判決，「終院一定啱晒㗎咩？國家安全前提下，如果履行唔到，走去釋法人大咪搞掂佢囉，點解唔考慮？」另一議員謝偉俊則回應指，香港社會標榜文明，呼籲其他議員即便不喜判決内容，仍需要尊重。



何君堯表示，政府未就登記制度咨詢民意，在今屆立法會即將尾聲時才提出，是「滾水淥腳」。（資料圖片/立法會直播截圖）

前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，獲裁定部份勝訴，終審法院頒令要求政府須於兩年內確立同性伴侶關係替代框架，政府因而推出「登記制度」。

何君堯：登記制度害及子子孫孫千萬代

何君堯表示，政府未就登記制度諮詢民意，在今屆立法會即將尾聲時才提出，是「滾水淥腳」。他認為有關制度「害及子子孫孫千萬代」，並認為終審法院就岑案的判決有錯。

對於當局表示即便制度不獲立法會同意，仍需繼續履行積極義務，他不以為然。

終院一定啱晒㗎咩？國家安全前提下，如果履行唔到，走去釋法咪搞掂佢囉，點解唔考慮？ 何君堯

政制及內地事務局局長曾國衞促尊重終審法院判決，何君堯反駁說：「我使乜尊重？佢（終審法院）錯咗。」委員會主席黎棟國表示，法庭判決不涉及《基本法》詮釋。

謝偉俊則指，香港社會標榜文明，呼籲其他議員即便不喜判決内容，仍需要尊重。（資料圖片/廖雁雄攝）

謝偉俊：登記制相對保守 只賦予「最基本」權利

謝偉俊則指，香港社會標榜文明，呼籲其他議員即便不喜判決内容，仍需要尊重。他並指，登記制的内容相對保守，其賦予同性伴侶的只是「最基本」權利，「法院行一步，政府先行半步」。

他說：「我都唔贊成同性婚姻，但兩難下我哋如何行呢半步？同事可更加尊重人性同文明，今次做一個平衡，恐怕呢種聲音今日暫時未聽到。」