01消息｜中央派員支援　八個字改變網約車命運：必須站在人民一邊

歷經11年的爭持和拖延，運輸及物流局最快本月稍後出台「網約車合法化」諮詢框架。據《香港01》了解，中央治港體系高層認為歷屆特區政府未有妥善處理網約出租汽車經營服務問題，為免社會矛盾加劇，過去兩年要求多方面來港調研，並於較早前派遣專責人員到港，緊密與特區政府進行交流及提供意見，堅持以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動結構性改革，促使「網約車合法化」邁出改變命運的一步。



2016年6月和2017年3月，港府擬推行「優質的士計劃」（後稱「專營的士計劃」，再改稱「的士車隊計劃」），分別引發100輛的士和500輛的士包圍政總，以激進手段脅迫政府退讓。（黃永俊攝）

2010年代，以「共享經濟」為背景的網約車服務在美國興起；2014年，以Uber為主的網約車平台正式進軍香港市場，但網約車至今仍未合法，更與的士服務持續出現惡性競爭。往屆政府屢被批評因循守舊、怠於改革，不願打破的士主導點對點交通服務市場的壟斷格局，未能有效維護乘客權益和保障司機收益，導致社會不斷積壓怨氣和怒氣。據《香港01》了解，李家超政府上任之後，尤其「陸港通關」以來，中央治港體系高度關注網約車與的士之爭，直到近月甚至積極參與政策討論，鼓勵港府加速推動「網約車合法化」。

早於2023年7月，內地大興調查研究之風，不少民間、學術、官方背景的調研機構主動把香港民生事務納入研究範疇，冀能幫助中央精準剖析香港問題。《香港01》當時聽聞，一些內地官員、專家、學者結束考察後，都對「搭的士」的經歷念念不忘：有人不解為何香港的士只收現金，有人驚訝香港的士司機年紀老邁，有人感慨香港的士服務比內地落後。此後兩年，每逢不同背景和層級的內地人士來港調研，不時都會問及「哪些事件可能釀成社會衝突」、「的士和網約車之爭會否引發新一輪管治危機、應該如何解決」等議題。

事實上，作為點對點交通服務市場的最大利益群體，的士車行和牌主已經多次威脅組織「罷駛」，令的士與網約車之爭白熱化，加深「一國兩制」新形勢下的社會衝突風險。2022年7月18日，45個的士團體組成「取締白牌車大行動」，聲討剛卸任運輸及房屋局局長的陳帆「縱容」非法白牌車；翌日，該團體再到政府總部抗議，要求新任特首李家超和運輸及物流局局長林世雄修例嚴懲網約車。2023年11月15日，港府提出引入「的士司機扣分制度」以改善服務水平，引起17個的士團體強烈反對，聲言於11月22日「罷駛」3小時，但在行動前夕突然以「政府釋出善意」為由取消。2024年5月21日，有的士業界人士「放蛇」打擊白牌車，27個的士團體定於5月23日到政總促請特首積極處理，但很快又叫停請願行動。2025年2月11日，的士團體再次揚言於3月5日發起五天罷駛，直到政府緊急約見他們才肯罷休；5月9日、16日、23日，先後又有的士團體向政府請願，有代表甚至明言正在醞釀眾籌進行民事訴訟，狀告政府打擊白牌車不力，導致的士行業利益受損。

的士車行和牌主之所以如此囂張，相信與1984年1月爆發的「香港的士罷駛事件」有所關聯。事源時任運輸司施恪向立法局提出批准香港的士加價車資17%，同時增加的士牌照費及首次登記稅項各17%，結果引發超過3,000輛的士堵塞主要幹道，甚至演變成為騷亂，在九龍發生焚燒巴士丶趁火打劫丶搶掠金行等事件，需要出動防暴警察發射催淚彈，造成32人受傷丶逾170人被拘捕。港府遂對的士業界讓步，事件以立法局否決議案作結。經此一役，的士業界更加認定可藉罷駛向政府施壓，不斷在博弈關頭故伎重演——例如2016年6月和2017年3月，港府擬推行「優質的士計劃」（後稱「專營的士計劃」，再改稱「的士車隊計劃」），分別引發100輛的士和500輛的士包圍政總，以激進手段脅迫政府退讓。

1984年，的士業因不滿政府加的士牌照費及首次登記稅各17%，引起的士業界強烈不滿。(亞視新聞片段截圖)

消息顯示，中央治港體系對此亂象瞭如指掌，並把矛頭指向歷屆特區政府未有妥善處理網約車在港經營服務問題。綜合各方分析，「網約車合法化」主要涉及兩大障礙：第一，長久以來個人點對點交通服務主要由擁有牌照的18,163輛「的士」所壟斷，衍生非常畸形的炒牌環境，導致的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，而的士牌主又將炒牌成本轉嫁租車司機，的士司機備受剝削難免影響服務質素，但港府傳統官僚「只見樹木不見森林」，把問題簡單歸因於「的士服務質素欠佳」，不願重新分配公共服務資源，未能重整市場利益結構；第二，當科技發展促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，但傳統官僚嚴重低估時代步伐對行業衝擊，而且漠視乘客出行體驗、懶理司機勞動權益，不願真正開放市場競爭，而是削足就履推行「的士車隊制度」，任由既得利益予取予攜，在「網約車合法化」進程上拖拖拉拉。

翻查資料，2012年10約至2017年7月，梁振英政府任內，張炳良擔任運輸及房屋局局長，政務官出身的楊何蓓茵（現任公務員事務局局長）出任運輸署署長；2017年10月至2020年7月，林鄭月娥政府任內，陳帆擔任運輸及房屋局局長，政務官出身的陳美寶出任運輸署署長（現任運輸及物流局局長）；2020年9月至2023年8月，橫跨林鄭月娥政府和李家超政府，林世雄擔任運輸及房屋局局長，政務官出身的羅淑佩（現任房屋局局長）出任運輸署署長；2024年12月至今，陳美寶出任運輸及物流局局長，政務官出身的李頌恩出任運輸署署長。兜兜轉轉，主事官員的「屁股」變了，不知「腦袋」變了沒有？據聞，曾有特區高級官員私下承認：「網約車合法化為什麼那麼棘手？因為關乎幾百億元的士牌照利益，誰敢去搞？！」另外，早有內地官員和學者直言，倘若特區官僚能夠更好地秉持「自我改革」的勇氣、「人民至上」的信念、「公平正義」的原則，「也許就能放下傲慢姿態，虛心學習不同地區『破除利益固化藩籬』之道，才能真正團結社會大多數。」

遠至澳洲，已自2015年起開放網約車合法化，並且持續改革整個點對點交通服務市場。近如內地，也自2016年起發布《國務院辦公廳關於深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見》，明確要求「統籌發展巡遊出租汽車（即的士）和網絡預約出租汽車（即網約車），實行錯位發展和差異化經營，為社會公眾提供品質化、多樣化的運輸服務」，並從「改革經營權管理制度」、「健全利益分配制度」、「理順價格形成機制」、「推動行業轉型升級」、「規範發展網約車和私人小客車合乘」等方面多管齊下邁向目標；及後又再出台《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，並於2019年和2022年進行修正，持續地促進出租汽車行業和互聯網融合發展、更好地保障運營安全和乘客合法權益。

消息透露，為免社會矛盾加劇，中央曾於較早前派遣專責人員到港，緊密與特區政府進行交流及提供意見，並以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動結構性改革，支持港府破除利益固化藩籬、加速推動「網約車合法化」。據稱，港府內部原本有一定阻力，幸而特首李家超從善如流，一錘定音要求相關官員「必須站在人民一邊」，終於有望推動「網約車合法化」邁出改變命運的一步。