「兩會」足球友賽麥美娟助陣　區議會隊處子戰飲恨落敗

立法會足球隊今日（6日）與區議會舉行足球友誼賽，民建聯新界東南立法會議員李世榮和民政及青年事務局局長麥美娟主持開球禮。擔任立法會隊長的李世榮表示，今次球賽的緣由是因為在立法會前廳交流會時見到民政及青年事務局副局長梁宏正，於是便向他立下「戰書」，邀請參加足球賽。麥美娟則表示，完善的地區治理與良好的立法與行政關係，令今次友誼賽得以成功舉行，她期望區議會能夠贏得比賽。結果立法會隊技勝一籌，以3:1擊敗區議會隊。



立法會足球隊今日（6日）與區議會舉行足球友誼賽。（梁鵬威攝）

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陸頌雄與姚柏良齊攜子出戰 利哲宏助理為區會隊破蛋

今次足球賽除了有立法會及區議會議員外，當中立法會議員（選舉委員會）陸頌雄，旅遊界立法會議員姚柏良，更是帶同兒子出席球賽。

比賽上半場結束時，立法會已以2:0領先。下半場開始後節奏變得更快，陸頌雄的兒子成功踢入一球，令區議會以0:3處於劣勢。不過，區議會並未放棄，在比賽接近結束時，九龍城區議員利哲宏的助理成功為區議會踢入一球，最終以1:3落敗。

李世榮相信在由治及興的時代下，立法會與區議會除了在會議上有交流外，也能夠在不同場合下加深彼此的認識。（梁鵬威攝）

李世榮向梁宏正下「戰書」 促成今場足球友誼賽

李世榮代表立法會致辭，他說今次球賽的緣由，正是在一次前庭交流會時見到梁宏正，便向他立下「戰書」，正式邀請區議會參加球賽。

而今屆區議會則不像以往那樣應足總邀請成立地區足球隊，而是決定自組足球隊應戰立法會足球隊。李世榮也笑稱，區議會議員平時努力練波，但在開會時卻沒有「射波」。

李世榮相信今次友誼賽能夠加深立法會與區議會的交流，特別是在由治及興的時代下，彼此除了在會議上有交流外，也能夠在不同場合下加深彼此的認識。他提到有不少區議會議員在比賽開始前，已經與不少立法會議員交換聯繫方式。

麥美娟今日也到場助陣，她說正是有完善的地區治理、良好的立法與行政關係，今次友誼賽才能成功舉行。（梁鵬威攝）

麥美娟到場撐區議會隊 冀做好地區治理令社會穩定和平發展

麥美娟今日也到場助陣，表示欣賞立法會足球隊不論成敗，也在不斷邀請人踢足球。她又說，正是有完善的地區治理、良好的立法與行政關係，今次友誼賽才能成功舉行。

李世榮與麥美娟共踢足球，以示今次球賽正式啟動。（梁鵬威攝）

麥美娟除了期望區議會能夠贏得今次球賽外，也期望他們做好區議會工作，令社會能夠繼續穩定、和平地發展，將來參與更多足球友誼賽。