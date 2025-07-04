立法會與區議會足球友誼賽周日上演　麥美娟主禮

為迎接第15屆全國運動會，並推動社區運動風氣，立法會足球隊將於今個星期日（6日）與區議會議員進行足球友誼賽，到時民政及青年事務局局長麥美娟也會出席活動。



這將是十八區區議會首次組成一支足球隊，成員包括兩名港超球會主席，他們早前透露將會披甲上陣，對撼立法會足球隊，其中，身兼北區足球會主席的北區區議員朱浩賢接受《香港01》訪問表示，期望透過足球與志同道合為社會服務的立法會議員加强交流與合作。



立法會足球隊將於今個星期日（6日）與區議會議員進行足球友誼賽，到時民政及青年事務局局長麥美娟也會出席活動。（資料圖片/廖雁雄攝）

球賽在屯門兆麟運動場舉行 區會隊包括兩港超球會主席

球賽在屯門兆麟運動場舉行，開球禮將於下午2時45分開始，15分鐘後便會開始比賽。立法會足球隊由現職的議員及職員組成，過往曾多次與政府隊進行友誼賽。今屆區議會則不像以往那樣應足總邀請成立地區足球隊，而是決定自組足球隊對戰立法會足球隊，吸引了約50人報名參與。

《香港01》在5月底已報道十八區區議會組建足球隊的消息。據了解，身兼港超聯「一哥」大埔足球會主席的大埔區議員林奕權，將會親身披甲上陣；而身兼北區足球會主席的北區區議員朱浩賢也會落場。其餘成員包括北區區議員姚銘、大埔區議員羅曉楓等也預料會參與球賽。

有區議員冀「以球會友」 加強雙方就社區議題交流

朱浩賢早前接受《香港01》訪問表示，足球是世界語言，期望能夠「以球會友」，與志同道合為社會服務的立法會議員加强交流與合作。羅曉楓也希望在友誼賽前後與立法會議員交流社區議題。

今次球賽會在屯門兆麟運動場舉行，開球禮將於下午2時45分開始，15分鐘後便會開始比賽，球賽長達1小時30分鐘。（資料圖片/廖雁雄攝）

朱浩賢早前接受《香港01》訪問表示，足球是世界語言，期望能夠「以球會友」，與志同道合為社會服務的立法會議員加强交流與合作。（資料圖片/袁志浩攝）

本屆立法會與區議會同為中央出手完善香港選舉制度後，依「愛國者治港」為原則選出。立法會主席梁君彥早前曾經撰文指出，通過了完善地區治理的《2023年區議會（修訂）條例草案》，使新一屆區議會同樣以「愛國者」為主體，是本屆立法會其中一項突破。

立法會與區議會本身設有恒常交流機制。根據立法會《内務守則》及慣常做法，每隔大概3至4個星期，立法會議員就會在星期五上午10時45分至下午12時45分，與兩個區議會進行閉門會議。梁君彥表示，本屆立法會已與全數十八區的議員舉行過會晤，深入交流民生議題，合力提升地區治理水平。