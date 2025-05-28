十八區議會組足球隊撼立法會　兩名港超聯球會主席披甲｜政圈風聲

立法會組足球隊不是新鮮事，過往都多次與政府隊搓波，反而區議會組足球隊則聞所未聞，過往都是支持各地區成立足球隊。《香港01》獲悉，十八區區議會將破天荒組成一支足球隊，下月14日對戰立法會足球隊。



區議會下周起操波，據了解，身兼港超聯「一哥」大埔足球會主席的大埔區議員林奕權，親身披甲上陣。身兼北區足球會主席的北區區議員朱浩賢也會落場。多名議員希望透露非正式的交流，與立法會議員接觸互動更多。



圖為立法會足球隊曾與旅遊界舉行友誼賽，梁君彥主持開球禮。（廖雁雄攝）

十八區區議會首次組一支足球隊 約50人報名加入

歷屆區議會都是應足總邀請，成立地區足球隊，鼓勵各區區議會認可各自的球隊和為球隊提供資助。區議會組足球隊更是聞所未聞，反而立法會組足球隊不是新鮮事，過往都多次與政府隊搓波。

政府官員曾與立法會議員舉行足球友誼賽。（廖雁雄攝）

改制後的區議會將有新猷，《香港01》獲悉，十八區區議會將組成一隊足球隊，有約50人報名加入，下月14日下午3時至6時對戰立法會足球隊。雖然是友誼賽，但議員都認真看待。據了解，區議會足球隊下月7日將有兩場練習，一早一晚各有三小時操波。

圖為立法會足球友誼賽。（廖雁雄攝）

須遞交足球履歷經驗、擅長角色

事前，區議會秘書處更要求議員遞交足球履歷，據了解包括球齡、足球隊代表成員、曾獲獎項、教學經驗或榮譽。為了更好安排球員的位置，更會了解議員擅長的角色，如門將、中場、後衛、前鋒等。

據了解，本身是大埔足球會主席的大埔區議員林奕權，以及身兼北區足球會主席的北區區議員朱浩賢，亦會親身披甲上陣。（廖雁雄攝）

港超聯大埔、北區球會主席披甲上陣

區議會球隊亦已成形，據了解，身兼港超聯「一哥」大埔足球會主席的大埔區議員林奕權，親身披甲上陣。身兼北區足球會主席的北區區議員朱浩賢也會落場。其餘成員包括北區區議員姚銘、大埔區議員羅曉楓、南區區議員黃才立、蕭煒忠、賴家智，九龍城區議員黃文港、賴彥宗、關浩洋也預料參與。

身兼北區足球會主席的北區區議員朱浩賢接受《香港01》訪問時表示熱愛體育，不過比較少落場踢球。（袁志浩攝）

北區足球會主席朱浩賢望以球會友 盼痛風盡快康復

兩名港超聯球會主席披甲上陣，當然是一大賣點。朱浩賢接受《香港01》訪問時表示熱愛體育，不過比較少落場踢球，「最近一次同港超球員去街場，同市民打成一片，踢完無耐，可能身重，痛風」，不過仍然會爭取下月中落場，希望盡快康復。他說，足球是世界語言，「希望以球會友啦」，與志同道合為社會服務的立法會議員加強交流、合作。

冠忠南區會長陳文俊。（資料圖片／高詩琦攝）

同樣是港超聯球會的冠忠南區會長、南區委任區議員陳文俊則無參加區議會球隊，他向《香港01》笑言，自己年紀大、機器壞。

圖為立法會足球隊對戰香港中資銀行協會，雙方踢成2:2。（邱達根Facebook）

大埔區議員羅曉楓。（羅曉楓Facebook）

羅曉楓盼與立法會議員交流工作心得或區情

多名議員希望透露非正式的交流，與立法會議員有更多接觸。將落場與立法會議員踢波的羅曉楓接受《香港01》訪問表示，希望在友誼賽前後與立法會議員交流社區議題，「除咗踢波，大家都會傾下計嘛，咁就可以交流工作心得或者區情」，讚揚今次比賽是好事，不用在議會上才碰頭談公事。

圖為立法會足球隊對香港中資銀行協會，雙方踢成2:2。（邱達根Facebook）

民建聯南區區議員黃才立。（民建聯南區支部）

黃才立望非正式途徑與立法會議員互動更多

同樣會落場的黃才立向《香港01》表示，希望透過輕鬆、非正式的途徑增加不同地區議員的了解，更可以與立法會議員互動更多。

圖為立法會足球隊對香港中資銀行協會，雙方踢成2:2。（邱達根Facebook）

立法會議員與十八區區議員恆常有舉行會議，就彼此感興趣及關注的事宜交換意見，如關乎政策，會轉交立法會各有關的委員會深入研究；所提出的個案，則交由公共申訴辦事處處理，以便與政府當局跟進。

每次會議後，立法會議員會與區議員共晉午餐，立法會主席亦會出席。今次破天荒十八區議會組成一支足球隊，與立法會議員來一場友誼波，令雙方增進關係，相信亦有利推進地區工作，帶來突破。