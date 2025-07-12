施政報告2025｜李家超一連三日見顧問團　新成員促助內企「出海」

今年《施政報告》諮詢期於6月16日展開，行政長官李家超在本星期一連三日（9日至11日）與特首顧問團舉行午餐會議，聽取他們就今年《施政報告》和香港整體發展的意見。特首顧問團就三大主題進行了討論，包括香港經濟高質量與持續發展、 創新與創業、區域與環球協作。



李家超多謝各成員積極就香港的現況和未來發展的願景提供精闢見解和睿智建議，為香港整體發展的策略和今年的《施政報告》提供了重要參考。



行政長官李家超主持特首顧問團午餐會議，以聽取顧問團成員就今年《施政報告》的意見，七月十一日舉行的第三場會議。（政府新聞處）

李家超：顧問團三位新成員表示香港具有教育科研優勢

李家超指，本次是這是新一屆特首顧問團成員的首次會議，歡迎特首顧問團三位新成員，包括曾擔任國際貨幣基金組織副總裁和中國人民銀行副行長的朱民博士，以及「杭州六小龍」的兩家企業——浙江強腦科技有限公司創始人韓璧丞及杭州宇樹科技有限公司創始人王興興特意來港參與會議。

李家超指，他們於會上表示香港具有得天獨厚的「內聯外通」及教育科研優勢，地理位置優越，亦是國際金融中心，資金自由流動，十分吸引內地企業在港上市並以香港作為「出海」的窗口。

行政長官李家超主持特首顧問團午餐會議，以聽取顧問團成員就今年《施政報告》的意見，七月十日舉行的第二場會議。（政府新聞處）

三日午餐會議聚焦討論香港發展

三日會議上，特首顧問團討論了香港經濟高質量與持續發展，包括如何在地緣政治變化和經濟轉型之中鞏固香港國際金融、航運和貿易中心的地位等。第二亦討論了創新與創業，包括如何推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業、加快發展北部都會區，以及積極吸引資金和人才助力本港的創新科技發展等。

此外，亦探討區域與環球協作，包括在現今地緣政治風雲變幻、不確定性不斷增加的情況下，如何把握好國家機遇和深化國際交往合作，加強與「一帶一路」沿線國家聯繫並開拓中東、東盟、南美和中亞等新興市場以尋找新機遇，為海內外企業提供高質素的專業服務等。

行政長官李家超主持特首顧問團午餐會議，以聽取顧問團成員就今年《施政報告》的意見，七月九日舉行的第一場會議。（政府新聞處）

各場會議均由李家超主持，政務司司長陳國基、署理財政司司長黃偉綸、署理律政司司長張國鈞、行政長官辦公室主任葉文娟和特首政策組組長黃元山博士分別出席不同會議。