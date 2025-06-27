特首顧問團換屆　李澤鉅未獲續任　杭州兩「小龍」創始人加入

特區政府今日公布第二屆特首顧問團成員，34人名單中包括三名新成員，包括「杭州六小龍」的強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞、宇樹科技創始人王興興，以及國際貨幣基金組織前副總裁朱民。至於未再獲任命的原有成員，則包括長和集團主席李澤鉅、華潤集團前董事長傅育寧及2023年底離世的商湯科技創始人湯曉鷗。



李家超。（鄭子峰攝）

李家超：期待顧問團為香港策略性發展出謀獻策

本屆政府在2023年3月成立特首顧問團，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。行政長官李家超表示，顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，或是國際間享負盛名的學者和專家，期待他們繼續就香港如何在經濟轉型期進一步鞏固競爭力、積極對接國家戰略及融入國家發展大局、深化國際交往合作和做大做深區域合作等策略性議題出謀獻策，共建更美好的香港。

2024年7月，行政長官李家超與特首顧問團經濟高質量與持續發展分組成員會面，聽取對《施政報告》的意見。出席者包括長和主席李澤鉅。（政府新聞處）

2023年成立 34名成員按三大方向分組

特首顧問團屬個高層次諮詢組織，按三大方向分組，分別為經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作。特首政策組擔任顧問團秘書處，負責提供研究和秘書處支援。

李家超在2023年3月宣布成立特首顧問團，圖為顧問團舉行首次會議。（李家超Facebook）

強腦科技、宇樹科技創辦人加入

三位新成員中，強腦科技創辦人韓璧丞是腦機接口領域專家，獲《麻省理工科技評論》評為35 歲以下科技創新 35 人之一，以及世界經濟論壇全球青年領袖；王興興創辦的宇樹科技主要研發製造四足機器人及人形機器人，王興興本人曾於2023年入選《財富》中國40位40歲以下商界精英。

李家超參訪浙江強腦科技有限公司。（政府新聞處）

李家超參訪杭州宇樹科技有限公司。（政府新聞處）

李家超今年4月訪問浙江時，曾到強腦科技與宇樹科技參觀，韓璧丞與王興興親自接待。李家超邀請他們來港落戶。

國際貨幣基金組織前副總裁朱民獲委任為特首顧問團成員。（視覺中國）

朱民曾任人行副行長、IMF副總裁

另一位新成員朱民現為為中國國際經濟交流中心資深專家委委員以及世界經濟論壇董事會董事，過往曾擔任國際貨幣基金組織副總裁、中國人民銀行副行長、中國銀行副行長和清華大學國家金融研究院院長等職務。

李澤鉅。（資料圖片）

李澤鉅被委任時曾表示 希望用營商經驗助香港把握機遇

政府2023年宣布成立特首顧問團時委任34名成員，包括李澤鉅。當時李澤鉅表示，獲委任為特首顧問團成員是他的榮幸，他會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見，希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

特首顧問團由行政長官親自擔任主席，政務司司長、財政司司長、律政司司長、行政長官辦公室主任、特首政策組組長列席。

新一屆顧問團中，經濟高質量與持續發展組成員包括：朱民、吳光正、李民斌、沈聯濤、唐英年、馬時亨、黃志祥、楊敏德、趙令歡、趙國華、蘇澤光。

創新與創業組成員包括：Michael Spence、王興興、李開復、周勝馥、查毅超、盛智文、黃子欣、單偉建、葉玉如、蔡崇信、韓璧丞、譚允芝。

區域與環球協作組成員包括：Colm Kelleher、白德利、杜嘉祺、林建岳、洪丕正、陳智思、馮國經、董立均、諸立力、蔡冠深、謝仕榮。