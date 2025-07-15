港大法律生AI製女同學裸照　李家超： 若違法應舉報以儆效尤

香港大學法律系一名男學生被揭用人工智能（AI）軟件，移花接木製作了同學及師友的裸露照片，校方徵詢法律意見後，僅發出警告信及作口頭懲戒，引起非議。行政長官李家超今日（7月15日）回應事件，指大學有責任嚴肅處理學生的行為問題，除了以校規處理缺德行為，若涉違法，應向執法部門舉報，以儆效尤。



香港大學。(資料圖片)

李家超：大學應以立德樹人精神培育學生德行

李家超出席行政會議前見記者，被問及港大學生用AI製作裸露照片一事。他表示，大學除了傳授知識，亦應該以立德樹人精神培育學生德行，任何傷害他人的行為，除了可能涉及刑事罪行，亦可能侵犯私隱及傷害他人利益，大學有責任嚴肅處理。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

早前數名自稱香港大學學生在網上發帖文，稱被一名法律系男學生利用網上免費人工智能軟件，在未經同意下將她們的社交媒體近照，製作成祼露色情照片。帖文稱男學生電腦中藏有多達700張包括素材原圖及色情照，涉及20至30名女性，除了同學、學姐、朋友，亦有其小學同學、中學老師等。

港大向涉事男生發警告信及要求向受害者道歉

港大回應事件表示，針對被投訴學生的行為，校方已向其發出警告信，並要求該學生向受影響同學正式道歉。港大法律學院院長傅華伶向學生發電郵指，涉事行為冒犯、侮辱和惡劣，學院會徹底調查事件和採取適當行動，確保所有師生在安全和受尊重的環境下學習和工作。

港大法律學院院長傅華伶表示，學院會徹查事件及採取適當行動。（資料圖片）

李家超指出，大部分現行法例原則上適用於網絡世界，當中包括《刑事罪行條例》之下未經同意而發佈或威脅發布私密影像的罪行，以及所涵蓋的不誠實使用條例罪行，又或者《個人資料私隱條例》中就針對個人資料私隱行為作出的刑事規管。

數字辦今年4月發布《香港生成式人工智能技術及應用指引》，為技術開發者、服務提供者及服務使用者等持份者提供實用指南。（政府圖片）

李家超：大部分現行法例適用於網絡世界

李家超又稱，政府數字辦今年4月發佈了《生成式人工智能技術及應用指引》，推動持份者嚴格遵從科技倫理、道德準則及法侓規範的基礎上，安全負責任地開展涉及生成式人工智能的業務與活動，同時提供切實可行的指引，協助應對生成式人工智能技術引發的安全問題風險。

李家超強調，政府會密切監察人工智能發展和應用情況，審視全球趨勢，深入研究如何處理。