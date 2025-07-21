立法會選舉｜如何增投票率？曾國衞：硬指標不切實際　惟非不追求

選舉委員會界別分組補選9月7日舉行，須填補93個選委席位，令他們在立法會選委會界別選舉中提名及投票。立法會政制事務委員會今日（21日）開會，有議員關注如何提升市民參與12月立法會選舉的意欲，當局有沒有設提升投票率的目標。



政制及內地事務局局長曾國衞表示投票率受很多因素影響，「要定一個硬指標係不切實際」，惟不代表局方不去追求，希望透過解說令市民明白選舉與「一國兩制」及自身福祉息息相關。



新思維狄志遠關注政府會否針對性推廣與解說，提升市民參與立法會選舉投票的意欲。（黃浩謙攝）

狄志遠：高投票率對議會認受度很重要

2021年選舉改制後首場立法會選舉投票率30.2%，創歷史新低。會上，新思維社福界議員狄志遠表示高投票率對議會認受度很重要，欣賞政府對選舉宣傳工作，但會否針對性推廣與解說，提升市民參與選舉投票的意欲。「有咩做法增加投票率，譬如3%、5%，甚至10%？」

投票率受到很多不同因素影響。實事求是地說，如果要定一個硬指標，是不切實際，但不等於我們沒有追求。 政制及內地事務局局長曾國衞

曾國衞：投票率設硬指標不切實際

曾國衞回應，投票率受到多個因素影響，「實事求是咁講，定硬指標係不切實際」。不過他強調局方並非「冇追求」，希望可以透過解說、宣傳和推廣，令市民明白選舉與「一國兩制」行穩致遠、自身福祉以至安居樂業息息相關。

梁美芬（盧詡銘攝）

懲教院投票站早兩小時關門 選舉事務處：安全考慮

政府提交委員會的文件中，提到在懲教院設立專用投票站。不過，其他一般投票站的投票時間是上午9時至下午6時，懲教院投票站是上午9時至下午4時。身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬關注時間差異的原因。

選舉事務處總選舉事務主任陳淑華（立法會直播截圖）

選舉事務處總選舉事務主任陳淑華表示，懲教院投票站的結束時間早，是基於安全考慮，「分開唔同指定時間，俾在囚人士、選民去投票」。

嚴剛（黃浩謙攝）

在囚者如何了解候選人政治主張？

商界（三）嚴剛亦關注在囚人士的投票事宜，指並無候選人到懲教院宣傳政綱的先例：「咁有資格投票嘅人，如何了解佢哋嘅政治主張？」

陳淑華回應，選舉事務處會在投票日前，將有關資料寄給這些選民以供參考，不過需要他們自願將通訊地址改為懲教院。她補充，投票日前會將在囚人士的界別、選區、人數等內容上傳到網頁，供候選人參考。