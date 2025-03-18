立法會換屆選舉12月7日舉行 將提前三個月補選90席選委
撰文：馮子健
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行政長官李家超今天（18日）宣佈，第八屆立法會換屆選舉12月7日舉行。選舉前，政府會舉行選舉委員會補選，要填補90個席位，令他們在立法會選委會界別選舉中提名及投票。
立法會選舉12月7日舉行 9月7日補選90席選委
李家超指，選委會共1,500名選委，包括967名選任委員，其他是提名及當然委員。現時967名選任委員有90席要補選，以便選委會委員在立法會選委會界別選舉中投票，補選將於9月7日舉行。
李家超：選出愛國愛港、有能力、有擔當的立法會議員
為確保辦好選舉，他指示政制及內地事務局與選管會做好準備，在宣傳、招募選舉人員的培訓、投票點票安排、數據系統、保安等方面做好部署及應急計劃，令選舉達至公平公正、廉潔誠實，安全有序，選出愛國愛港、有能力、有擔當的立法會議員。
至於提名期及安排，李家超表示政制及內地事務局稍後公佈。
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