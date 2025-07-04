選委會補選提名期7.22開始　新增「轉數快」繳交選舉按金

選舉事務處今日（4日）刊憲公布，2025年選舉委員會（選委會）界別分組補選的提名期由7月22日（星期二）開始，至8月4日（星期一）結束。今次補選將填補28個界別分組中合共93個選任委員席位空缺。另外，五個界別分組中合共10個提名委員席位空缺須由指定團體透過補充提名填補。



選委會由1500名委員組成，分為五個界別，當中包括362名當然委員，另有156人由不同提名機構產生，其餘982人由選舉產生。



選舉事務處今日（4日）刊憲公在，2025年選舉委員會（選委會）界別分組補選的提名期由7月22日（星期二）開始，至8月4日（星期一）結束。（選舉事務處）

若候選人數超過補選數 將於9月7日舉行投票

選舉事務處發言人表示，獲提名為候選人的人士必須年滿18歲，並且是已登記的地方選區選民，或者已登記為有關界別分組的投票人，或與該界別分組有密切聯繫。獲提名的資格及其他要求則詳細載列於《行政長官選舉條例》（569章）附表第17、17A、18、18A、19及20條。

發言人指出，界別分組的提名表格須由至少5名已登記的投票人簽署，每名投票人可提名的候選人數不得超過該界別分組在此次補選中須選出的選委會委員數目。若團體投票人參與提名，必須由該團體的獲授權代表進行。

如某界別分組獲有效提名的候選人數目，超越需由該界別分組補選中選出的選委會委員數目，便需於9月7日就該界別分組進行投票。

選舉事務處發言人表示，獲提名為候選人的人士必須年滿18歲，並且是已登記的地方選區選民，或者已登記為有關界別分組的投票人，或與該界別分組有密切聯繫。（選舉事務處）

新增「轉數快」繳交選舉按金 避免退票情況

選舉管理委員會已為有關界別分組委任了選舉主任，負責接收其界別分組的提名表格及處理其他選舉事宜。有關委任選舉主任的公告，亦已於今日刊憲，並上載至選舉網站。

提名表格從今日起可於工作日的上午9時至下午5時，及星期六上午9時至中午12時在選舉事務處的兩個辦事處（九龍長沙灣東京街西三號庫務大樓八樓和九龍觀塘觀塘道392號創紀之城六期23樓2301至03室）及相關選舉主任辦事處索取，或於選舉網站下載。

獲提名人士須親自提交填妥的提名表格及選舉按金1000元，選民除了以現金或銀行本票繳交選舉按金外，也可考慮使用今年新增的「轉數快」方式繳交，以避免支票退票問題。

發言人又提醒，獲提名人士還需按資格審查委員會的要求填妥補充資料表格，並在提名期内（8月4日）提交。