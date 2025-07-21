社福機構削資源何啟明提議慳電費　狄志遠質疑成效：可能燒柴先掂

財政預算案提出削減社福機構開支7%，獲撥款多於5,000萬元大型機構要自行承擔所有減幅，獲撥款少於5,000萬元的中小型機構，由社署承擔當中的4%，實際減幅3%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（21日）開會討論支援非政府機構充分利用資源。



勞工及福利局副局長何啟明表示，179間受資助的機構中，政府已承擔121間機構的4%減幅，強調機構「唔應該攞市民福祉做要脅」，舉例節約電費是機構減少開支的方法之一，若有機構因資源削減而減少服務，則會要求該機構「攞返個項目出嚟」。



立法會議員顏汶羽關注非政府機構有多少職位受影響，以及會否有員工因規模下降而被調職。（資料圖片/黃浩謙攝）

顏汶羽關注機構削減職位 何啟明：未接獲人手變動通報

會上，民建聯立法會議員顏汶羽提出削減資助後，現時非政府機構有多少職位受影響及會否有員工因規模下降而被調職。

何啟明回應指，資源運用是機構的主要責任，部分機構應透過減少電費等方式節流；行政方面則通過拆數形式減少機構的員工開支。他又指，若有薪酬調整，機構須主動向員工清楚交代，惟當局暫未接獲任何有關人手變動的通報。

何啟明回應指，資源運用是機構的主要責任，部分機構應透過減少電費等方式節流；行政方面則通過拆數形式減少機構的員工開支。（立法會截圖）

狄志遠諷機構削資源要「燒柴先掂」

何啟明：不應以市民福祉作要脅

新思維社福界立法會議員狄志遠質疑節能對削減開支的成效，「咁可能要燒柴先掂啦！」他直言，現時不少機構雖未裁員，但實際以自然流失方式減少人手，形容這種方式「點會唔入骨入肉？」

他反問當局是否等到財政好轉才願意停止削減資源。何啟明則強調，若有機構以縮減對市民的服務作為爭取資源的手段，議員應直接向政府反映。強調「唔應該攞市民福祉做要脅」，並指若有機構因資源削減而減少服務，則會讓該機構退回相關項目。

新思維社福界立法會議員狄志遠質疑節能對削減開支的成效。（資料圖片/黃浩謙攝）

非以市民福祉要脅 削服務將收回項目

針對「同工不同酬」問題，何啟明舉例政府批出的撥款金額，足以讓機構聘請8個員工，惟機構自行選擇撥款聘請多一倍、16個員工，故無法滿足「同工不同酬」的要求。面對機構「肥上瘦下」問題，即頭三層員工薪金高於底層，當局表示每年會評估頭三層人員薪酬，提交薪酬條件檢討報告，包括三層人員數目、職級及福利等，並嚴格制定問責機制。

工聯會立法會議員黃國指出過去有社福機構爆出醜聞，包括保護兒童會變為虐兒場所，質疑政府有否加強監督機制。（立法會截圖）

何啟明否認「輕監管」 資金運用受多重審查

工聯會立法會議員黃國指出過去有社福機構爆出醜聞，包括保護兒童會變為虐兒場所，質疑政府有否加強監督機制。何啟明不認為是「輕監管」，強調政府監管嚴厲，直言機構「佢哋都好痛苦」，因有關資金花費等都通過審計署、廉政公署、社署相關等部門監管。

社署自2001年推行整筆撥款津助制度以來，持續鼓勵機構靈活調配資金達成服務目標。（資料圖片）

社署自2001年推行整筆撥款津助制度以來，持續鼓勵機構靈活調配資金達成服務目標。為提升效率，社署近年設立多項基金，包括5億元的專項基金用於員工培訓及系統升級。截至2025年6月底，已有逾410個項目申請，涵蓋管理技巧、人工智能應用等領域，預計受惠員工達36,000人次。

政府亦通過「樂齡及康復創科應用基金」撥款20億元，支持安老及康復服務單位引入科技產品，減輕護理人員負擔並提升工作效率。此外，推出「非政府機構管治及管理學習平台」，加強機構管治委員會及管理層的專業知識，促進經驗分享。