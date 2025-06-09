院舍護理外勞佔38%　何啟明：香港多銀齡人口難做護理員

香港在2021年已步入超高齡社會階段，即65歲以上人口佔總人口比例超過20%，預計到2046年將達到36%，特區政府藉引入外勞來應對院舍護理員人手不足的問題。「院舍輸入護理員特別計劃」實施近兩年，截止今年3月，共有6,700名輸入護理員，佔全港護理員的38%。立法會事務委員會今日（9日）討論該計劃推行情況，政府強調計劃設有保障本地僱員機制，但多位議員擔心，外勞擴張恐壓抑工資增長及本地就業。



院舍外勞（黃浩謙攝）

「特別計劃」在推出時設有7000個輸入配額，2024年上半年已接近用罄，政府在檢視業界供需情況後，同年7月公布增加8,000個配額，調整配額上限至15,000個，在隨後三年分批提供予院舍申請。至今年3月底，社會福利署向院舍業界共批出約8,300個配額，包括續約配額。目前全港共有17,700名護理員，其中6,700人屬外勞。

鄧家彪籲持續檢視擴大外勞計劃會否壓抑本地僱員工資增長，避免無量老闆剝削外勞，取代本地僱員。（直播截圖）

鄧家彪憂僱主逼本地員工退休以降低成本

工聯會鄧家彪對輸入外勞計劃表示質疑：「工聯會認為需要克制，用盡一切方法確保本地工人有限就業。」他指出，計劃雖規定津助院舍須維持「2名本地僱員：1名外勞」比例，但僱主可能在輸入外勞後迫使本地員工「自行辭職或退休」，變相降低成本。他更引述業界投訴，部分外勞「合約寫10小時，實際做16小時」，質問政府如何保障工人權益。

署理勞工及福利局局長何啟明表示，2019年以來，護理員每年都有約2%的工資增長。社會福利署助理署長甄麗明亦稱，「大部分運營者都希望在本地找到合適僱員」，表示將留意本地及外勞比例，此外，在院舍開放新人手名額及續約過程中，社署都能看到人員比例。

何啟明指香港每年有五萬人退休，只有三至四萬人進入職場，整體勞動人口少了。

民建聯顏汶羽則質疑「2:1」比例不限職位，擔憂產生「請高級本地員工，但輸入外勞做護理員」。何啟明表示雖然「希望不要再輸入外勞，但香港人口結構有問題」，銀齡人口不斷增加，但難以從事護理員工作。此外，因為工種眾多，「2:1」」比例只能規定整體公司而非單獨工種。

顏汶羽籲政府加強對院舍人手比例的巡查，及優化護理員培訓。（直播截圖）

周小松斥工資不平等 僱主乏誘因請本地人

勞工界議員周小松議員以數據佐證：本地護理員人數從兩年前的11,300人降至11,000人，而外勞薪資中位數僅15,100元，低於資助院舍本地員工的17,000至20,000元水平。「政府撥款2萬多元給非牟利機構請本地人，卻准許用1.5萬元請外勞，機構哪來動力聘本地員工？」

何啟明回應稱數字減少因行業「很多人退休」，需要外勞保持服務人手和質素。「希望長期10%的人手是通過勞工補充計劃補充。」他認為僱主更傾向請本地人，僱主需要為外勞提供住宿，且只能最多收取10%租金，「本地人更便宜」。

周小松認為本地與外勞護理員工資不平等，讓僱主優先考慮外勞。（直播截圖）

狄志遠：行業環境無法吸引年輕人

新思維狄志遠認為，護理員行業環境不好，難以吸引本地年輕人。他以日本為例指，「日本老人院很多斯斯文文的靚仔靚女，他們能接受持續訓練，看到上升空間，覺得工作有意思，有使命感」，而香港人則對護理員工作「感到厭惡」。他詢問政府是否有定KPI——三年後有多少本地人做護理員？

何啟明反駁指「日本也大量輸入外勞，不過不是護理」。他強調，香港私營院舍環境也很好，部分環境差的「牌照院舍」或將淘汰。他又表示，「護理員沒有門檻，小六就能做，香港小學畢業的人數在減少」，低層工作如護理員可以非本地勞工補充，鼓勵本地人從事中層及高層的工作，如保健員、護理保健員等。