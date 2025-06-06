多元種族就業計劃｜與少數族裔求職人士交流　何啟明籲僱主多聘用

署理勞工及福利局局長何啟明今（6日）到多元種族就業計劃下、由善導會設立的服務中心，親身了解專為九龍區少數族裔求職人士而設的「一站式」就業服務，並與少數族裔求職人士進行交流。何啟明指，政府一直以身作則僱用少數族裔人士，另一方面，勞工處自2023年起亦增聘少數族裔人士出任就業助理及一般助理，協助加強在少數族裔社群推廣勞工處的就業服務及支援，至今共聘用逾20人。



署理勞工及福利局局長何啟明（左）與兩位少數族裔（勞福局提供）

署理勞工及福利局局長何啟明（左）與首次使用多元種族就業計劃服務的少數族裔人士交流。（勞福局提供）

何啟明今日在職員陪同下先聽取計劃為少數族裔求職人士提供服務的流程，再親身參與工作坊，與數名首次使用服務的少數族裔交流。他遇上正於中心提供服務、本身為少數族裔人士的個案經理 Shoaib及任職項目主任的Oscar，並指他們因語言相通及文化背景類近，為求職人士提供服務時自然更得心應手、事半功倍。

何啟明指，自2023年11月起恆常推行的多元種族就業計劃，計劃運作到今，計劃共為過千各少數族裔提供就業支援，並錄得逾三百宗就業個案，職業包括活動幹事、侍應和採購員等。

政府一向以身作則僱用少數族裔人士，亦鼓勵僱主聘用少數族裔人士，鼓勵僱主放寬語文能力要求，讓更多少數族裔人士可申請空缺。