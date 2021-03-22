建制打疫苗直播兼自拍　違不准拍照告示？聶德權解畫：為宣傳推廣

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-22 20:26

行政長官林鄭月娥今早（22日）率領一眾司局長接種第二劑科興疫苗，行政會議成員及立法會議員隨後到場。一眾建制派議員接種疫苗時顯得相當興奮，即場拍照留念及開Live與市民分享現場情況，陪同在旁的公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始亦有加入。 不過，有網民發現場內寫有「不准拍照」的告示，質疑2名局長帶頭違反政府部門定下的規矩。聶德權其後在社交平台發文解畫，形容事件是一場誤會。他解釋，為了起帶頭及宣傳推廣作用，今日的接種安排開放予傳媒採訪，亦容許不同人士拍攝，希望能將「護己護人，齊打疫苗」的信息廣泛傳播。

+ 36 + 36 + 36

稱議員直播旨在向市民解釋最新安排

聶德權於Facebook表示，在疫情下議員不時反映，市民盼望大規模接種疫苗後，能盡快通關、各行各業能恢復正常運作。他解釋，今日接種時，有些議員即席邀請他參與網上直播，向市民解釋最新安排及呼籲接種；有些再次向他表達疫情對不同行業帶來的衝擊，期望政府再加大力度，推廣疫苗接種，也要做好後疫情時代的準備。

聶德權強調，大家的目標一致，希望盡快走出疫境，又再次感謝各位議員積極接種，讓市民更有信心參與。

今早接種疫苗期間，不少議員於Facebook直播，為市民直擊打針情況。其中，民建聯立法會議員陳恒鑌及鄭泳舜，邀請聶德權及陳肇始一起開live。面對質疑，陳恒鑌在社交平台反駁，稱：「如果不准拍照，今日記者用的應該係超時代拍攝工具」；又指今日是宣傳打針的日子，所以現場拍片、做Live、記者會等都是為市民服務。