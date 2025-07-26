英美政客批港府通緝19人　 外交公署：暴露以港遏華險惡用心

香港警務處國家安全處昨日（25日）公布懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人士。英國外交部及內政部發聲明，指港府的做法損害香港的國際地位，強調英國政府致力保障所有在英民眾的人權和安全。



外交部駐港特派員公署發言人今日（26日）表示，針對美國、英國、澳大利亞等國個別政客和機構無端詆毀香港警方依法通緝反中亂港分子的執法行動，表示強烈不滿和堅決反對。發言人又稱，個別政客公然為反中亂港分子撐腰張目，充分暴露其虛偽雙標和「以港遏華」的險惡用心，卑劣圖謀令人不齒。



外交部駐港特派員公署堅決支持香港警方依法對反中亂港分子採取執法行動

外交部駐港公署：被通緝的19名反中亂港分子嚴重危害國家安全

發言人表示，此次被通緝的19名反中亂港分子其惡劣行徑嚴重違反《香港國安法》，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。發言人續稱，香港警方依法通緝反中亂港分子，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例。

發言人批評，美英等國個別政客無視本國人權法治的斑斑劣跡，無視香港法治不斷完善、社會秩序日益穩定、經濟發展持續向好的事實，肆意幹預香港事務和中國內政，公然為反中亂港分子撐腰張目，充分暴露其虛偽雙標和「以港遏華」的險惡用心，卑劣圖謀令人不齒。 發言人奉勸個別政客和機構正視現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止干預香港事務和中國內政。

金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

特區政府強烈要求英方立即停止干涉純屬中國內政的香港事務

特區政府今日（26日）亦發聲明指，就英國外交大臣林德偉和英國內政大臣顧綺慧有關特區依法緝捕潛逃境外危害國家安全分子的不實和偏頗言論，表示強烈不滿和反對。

政府發言人指，在維護國家安全方面的法律，英國就最少有14部，卻對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立相關法律的憲制責任和實際需要，是實實在在的雙重標準。特區政府呼籲被通緝人士懸崖勒馬，回港自首，不要一錯再錯。

就移交逃犯方面，根據中央人民政府的指示，特區政府已於2020年7月暫停港英移交逃犯協定，至今未變。