港府通緝多名亂港人士　英國政府發聲譴責

香港警務處國家安全處7月25日公布懸紅通緝十九名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）罪行的人士。法院已應警方的申請，就在逃人士發出拘捕令。英國外交部及內政部同日較後時間發聯合聲明，指港府的做法損害香港的國際地位，強調英國政府致力保障所有在英民眾的人權和安全。



有英國保守黨議員早前在網上發文，質疑首相施紀賢政府計劃透過修例恢復與香港的移交逃犯合作安排，但當局重申正完全切斷英國和香港之間的引渡系統。

以下為英國外相林德偉（David Lammy）與內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）的聯合聲文完整譯文，原文在此：

香港警方進一步向居於英國人士發出拘捕及通緝令是跨境打壓的另一例證。此舉鼓吹在英國領土的魯莽行為及打擊香港的國際地位。

英國外相林德偉。（REUTERS）

英國強烈反對侵害香港人權利和自由《國安法》，敦促中港當局結束故意針對在英國及其他地方的反對聲音。

英國對所有在英人士的人權、法治和安全作出承擔，因此英國政府已將香港剔出《2003年引渡法案》（Extradition Act 2003），進一步完成切斷與香港的引渡制度。

英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）。（Reuters）

英國現屆政府將繼續與包括居英在內的香港人站在同一陣線，認真保護他們的權利、自由及安全，亦不會容忍外國政府任何威脅、恐嚇、騷擾或傷害海外異見人士的意圖。