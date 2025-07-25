長和賣碼頭｜獨家磋商期將周日屆滿 據報交易談判期可延長
撰文：張偉倫
出版：更新：
長和（0001）在今年3月初時，就出售包括巴拿馬運河兩端等海外港口業務，與貝萊德及意大利Aponte家族旗下TiL等組成的買家財團達成協議。雙方的145日獨家磋商期至本周末屆滿。《路透》 引述3名匿名消息人士指出，有關交易談判不會因獨家磋期結束而破裂，各方可以將談判期延長。
3月4日，長和宣布擬按照出售資產的100%企業價值227.65億美元，商議出售全球43個港口資產權益，但不包括中國內地和香港碼頭資產。長和當時預計，以集團持股比例和收回股東貸款還款，預計將獲得190億美元現金所得款項，並期望可於4月2日達成最終協議。
傳中遠集團擬加入買家財團
另一方面，自7月中起多次傳出國企中遠海運集團（COSCO）有意加入收購財團，並傳出一旦中遠海運無法加入，中國將不會監管批准交易進行。不過，各方未有證實相關消息。
長和賣碼頭｜彭博﹕中遠擬加入買家財團 冀擁否決權長和賣碼頭｜美媒：中遠海運洽談入股參與 若未成事中方將阻交易長和賣碼頭｜據報交易影響李澤楷旗下富衛 拓展內地市場長和賣碼頭｜彭博︰中資企業與買家磋商 加入財團參與交易巴拿馬稱長和交易不合中立原則 外交部：支持巴方捍衛合法權益長和賣碼頭｜巴拿馬運河主管稱 交易恐威脅中立原則