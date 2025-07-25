長和賣碼頭｜獨家磋商期將周日屆滿　據報交易談判期可延長

長和（0001）在今年3月初時，就出售包括巴拿馬運河兩端等海外港口業務，與貝萊德及意大利Aponte家族旗下TiL等組成的買家財團達成協議。雙方的145日獨家磋商期至本周末屆滿。《路透》 引述3名匿名消息人士指出，有關交易談判不會因獨家磋期結束而破裂，各方可以將談判期延長。



3月4日，長和宣布擬按照出售資產的100%企業價值227.65億美元，商議出售全球43個港口資產權益，但不包括中國內地和香港碼頭資產。長和當時預計，以集團持股比例和收回股東貸款還款，預計將獲得190億美元現金所得款項，並期望可於4月2日達成最終協議。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

傳中遠集團擬加入買家財團

另一方面，自7月中起多次傳出國企中遠海運集團（COSCO）有意加入收購財團，並傳出一旦中遠海運無法加入，中國將不會監管批准交易進行。不過，各方未有證實相關消息。