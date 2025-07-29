甯漢豪視察紅磡都市公園　體驗「海濱動感樂」同樂日活動

紅磡都市公園第二期已於本月18日正式開放，發展局局長甯漢豪周一（28日）聯同海濱事務委員會主席及成員前往視察，並體驗「海濱動感樂」同樂日活動。



第二期本月18日開放 6,600平方米公園全面啟用

公園前身為紅磡碼頭公共運輸交匯處，毗鄰紅磡渡輪碼頭、黃埔花園、嘉里酒店等。發展局和土木工程拓展署2022年開始推展紅磡都市公園的諮詢工作及建造工程。公園第一期已於2024年2月開放，隨着第二期於本月18日開放，整個佔地約6,600平方米的公園便全面啟用，由康樂及文化事務署管理。

園內有長者健身園地、涼亭、多用途草坪和平衡車道等多元設施，並展示退役消防車。甯漢豪表示，公園融合維港景緻和城市景觀，為市民提供優質和具綠色低碳元素的海濱休憩空間。

紅磡都市公園佔地約6,600平方米，已經全面啟用。（發展局Facebook圖片）

非牟利機構承租用地提供遊樂設施 料今年內啓用

公園以北另有2,200平方米用地以短期租約方式，批予非牟利機構「智樂兒童遊樂協會」建設和營運「夢想無界二份一遊樂場」，以「童創主導」的概念提供遊樂設施，預計今年內啓用。

此外，公園鄰近已優化的紅磡海濱長廊，連接規劃中可作短期活動空間用途的前紅磡鐵路貨運碼頭，待該短期活動空間於明年首季開放後，黃埔一帶的紅磡海濱將有一番新氣象。