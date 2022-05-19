紅磡海濱都市公園成空地3年　區議員批規劃進度「只聞樓梯響」

特首林鄭月娥在2018年的施政報告中，提到有意在紅磡碼頭前方建造一個海濱都市公園，並指會邀請有興趣的機構遞交有關設計和營運的意向書；發展局亦在2019年就該處的發展進行市場意向調查，惟其後未再公布有關詳情，發展計劃「只聞樓梯響」。今日（19日）舉行的九龍城區議會會議上，有議員就事件進行討論。



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紅磡碼頭巴士總站在2019年正式搬遷，舊巴士站現址變成一幅空地，等候日後發展成為海濱都市公園，而空地亦開放予市民進入，除了日常散步、晨運，不少家長會在假日帶同小朋友來到踏單車。根據發展局文件，該用地佔地約2.2公頃，連接一條長170米的海濱，現時已有巴士、小巴及的士等的交通接駁，距離港鐵站只有3分鐘步行路程。

當局在文件中表示，如果以公私營合作方式發展，可揉合私人機構的創意，將該地打造成一個與別不同的都市公園，給予附近的住戶、上班族、酒客遊客、周末旅客一個良好的休憩空間。當時海濱事務委員會主席吳永順更向傳媒指，有意配合「水上的士」接駁，將該地打造成澳洲悉尼達令港般優美海濱地區。惟多年過去，仍未見有進一步消息。

今日（19日）舉行的九龍城區議會文化康樂及地區設施管理委員會會議中，區議員李慧琼、潘國華、吳寶強和林德成表示希望跟進紅磡海濱都市公園的規劃進度。他們指出，紅磡海濱都市公園是區內居民一直期望興建的休憩公園，惟自紅磡碼頭巴士站遷出至今已兩年多，發展計劃「只聞樓梯響」。他們指，希望向有關當局了解都市公園規劃的進度、園內有甚麼項目會興建，以及公園動工及完工的時間表，「唔好施政報告講完冇咗件事」。

廣場目前以開放場地模式管理

發展局未有派員出席會議，轄下海港辦事處透過書面回覆指，政府部門因應上屆區議會的意見，在紅磡碼頭對開廣場的露天巴士總站遷移後，沒有按一貫做法將廣場圍封，反而以「先開放、再優化」的形式，把用地開放給市民享用，並作較靈活的管理安排。發言人指，一直密切留意紅磡海濱的使用情況，發現在這種開放的場地管理模式下，市民可以彈性地共享海濱空間，以進行有別於傳統公園的多元化活動，例如兒童遊樂、單車和滑板等。

此外，發言人表示留意到在「中環—紅磡」渡輪航線復航後，海濱的人流亦有所增加，而圍繞海濱用地的地面商業空間亦逐步引進了餐飲設施，增加了海濱的活力；部門正因應市民實際使用的經驗和意見、以及鄰近發展，深化公園的設計與規劃，提供更多元化的海濱供市民享用，強調會適時就相關計劃諮詢區議會。