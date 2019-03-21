【紅磡海濱】都市公園市場調查截止　組織盼舊式遊樂場設施回歸

最近政府建議分流內地團到紅磡碼頭登岸，引起居民擔心旅客滋擾，最終在區內強烈反彈下煞停。原來發展局亦就附近的紅磡海濱都市公園發展進行市場意向調查，諮詢期今日截止，有地區人士反映，由於當局正研究公營合作發展海濱，恐只傾向旅遊收益，引入大量商店和食肆，令當區逼爆旅客，令擾民情況加劇，要求政府應以居民為本，加入社區設施如社區苗圃、特色兒童遊樂場及體育設施等，補足區內居民需要。

近年在政府「親水文化」政策推動下，各區積極提出海濱優化，包括最新一份《財政預算案》公布將撥款60億元優化海濱，開通連貫暢達的維港兩岸海濱長廊，以及鴨脷洲海傍道至港燈碼頭的海濱長廊正研究提升設施發展成旅遊景點，大部分內容被指是側重旅遊業，而莫視民生。而最近發展局正探討與私營界別合作，共同發展及管理紅磡都市公園，諮詢期由上月底至今日截止。

紅磡海濱一帶環境。（九龍城區議會文件）

紅磡都市公園用地毗鄰紅磡碼頭，主要規劃作動態及或靜態康樂及消閒用途，用地面積達2.2公頃。發展局稱，參考過去中環海濱公私營合作的成功例子，當局冀以公、私、民三方合作發展都市公園。

就項目展開的市場意向調查，當局提出七個初步構思，包括發展用途不能與周邊地區重疊、減少對附近住宅的景觀和噪音影響、採用地方營造的模式建造優質海濱、營辦商日後須以自負盈虧的方式經營及負責用地設計和日後維修的費用。另外，政府有意加入公眾參與，監察用地發展符合公眾利益。

現時紅磡碼頭已有旅行團出沒。(受訪者提供)

紅磡都市公園用地鄰近住宅，包括黃埔花園和海濱廣場一、二期，亦有紅磡碼頭和九龍海逸君綽酒店，有居民早前向《香港01》表示該處已不時有旅行團出沒。最近旅議會因應內地團逼爆土瓜灣、九龍城，嚴重影響居民日常生活，建議部分觀光船改在紅磡碼頭登岸，以作分流，惹來各界抨擊，令擾民情況惡化，旅議會最後煞停計劃。

地區組織「紅土家」社區主任葉健榮稱，非常關注紅磡海濱都市公園發展，再三呼籲政府「勿將海濱單純視為旅遊項目」，又指紅磡「從古到」今一 直「與水為鄰」，海濱、船塢 及碼頭亦是區內標誌，政府應以居民為本。他又指，早前該組織就居民對海濱發展的意見調查發現，除了增加綠化空間外，不少人反映公園設計單一沉悶，缺乏挑戰性，提議海濱用地應提供具特色的兒童遊樂設施及體育設施，「如舊時的又高又斜的滑梯和爬梯等」，當中亦需結合無障礙通道和設施供不同需要的人士使用。

就特色公園設計，去年發展局於屯門公園設立共融遊樂場，為傷健兒童提供不同的康樂設施，如為聽障兒童而設的不鏽鋼滑梯、輪椅兒童使用的滾筒式滑梯等，葉健榮認為，設施趣味性不足，過份保護小朋友。

該調查亦發現，不少居民希望在區內設立社區苗圃，讓居民種植蔬菜。該組織亦認為有助增進鄰里關係，建議在紅磡都會公園設立周末農墟，推動可持續發展生活模式。另外，該組織建議在都會公園建設噴水池，提供玩樂灑水設備及人造浪遊戲設施，讓市民嬉水，建立海濱文化，重拾童年回憶。對於會此建議會否如觀塘海濱噴水池被批評是「大白象工程」，葉健榮強調希望能參考東涌東薈城噴水池的簡約環保設計。葉健榮稱，已聯同專業團體向發展局提交紅磡海濱發展建議書，並獲局方正面回覆，期望有關建議可獲落實，回應居民訴求。