月初超前停課捱批　前高官楊立門：過早決定變擾民　超前是指準備

由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會，本月兩次為應對極端天氣展開「超前部署」。相比起7月9日因預估熱帶氣旋「丹娜絲」殘餘而決定「超前停課」，但卻引發爭議，上周末為應對颱風「韋帕」而作出的防災及應急部署廣受輿論肯定。



前民政事務局常任秘書長楊立門表示，部署和預警絕對應該超前，但若要作出對民生有很大影響的停課決定，則不宜太超前，因為政府的命令一旦發出，到時天氣情況有變也不能回頭了。他說超前的應該是部署和準備工作，而不是過早作出決定，否則有機會變成擾民了，停課的決定最好待到較貼近學生準備上課的時刻才作出，天文台誤判機會較少。



楊立門。（資料圖片）

楊立門：超前部署與過早作重大決定 是另一回事

楊立門在電視評論節目中表示，十分贊同政務司司長說應對極端天氣需要「超前部署」，不過「超前部署」和超前或過早作出一個重大決定，則完全是另一回事。他說政務司司長去年曾經表示，天文台掌握的科技雖然先進，但預測極端天氣的準確度始終有限，尤其是在大雨方面，一般來說提前預告的時間越長，準確度便會相對較低。

部署和預警絕對應該超前，但若要作出一個例如停課那樣對民生有很大影響的決定，則不宜太超前，因為政府的命令一旦發出，到時天氣情況有變也不能回頭了。 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門。（馮巧欣攝）

超前不是不好，但超前的應該是部署和準備工作，而不是過早作出決定，否則政府想保障市民安全的一片苦心，有機會變成擾民了。 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門：過早決定有機會變擾民

楊立門表示，這次停課適逢是學期尾進行結業禮的旺季，不少學校、家長和學生都作好了準備，認為政府應該預早發出警告，通知市民在未來某一時段內可能發生極大暴雨，讓市民有更多時間作出自己的「超前部署」，但停課的決定最好待到較貼近學生準備上課的時刻，亦即是天文台作出誤判機會較少的一個時間點。